越南配偶嫁到台灣　租鬧區經營「九仔生」賭場

▲嫁到台灣的越南籍籍陸姓女子涉經營賭場，被警方查獲。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

越南籍陸姓女子，涉嫌在屏東縣東港鎮一處民宅以「九仔生」經營職業賭場，東港警方查證屬實，向法院聲搜索票搜索，查獲連同她在內共11名賭客，賭資98萬7000元，訊後依賭博罪嫌將她與出面租屋的林姓男子等3人送辦，另8名賭客依違反社會秩序維護法函送法院裁處。

▲警方清點賭資。

東港警分局日前接獲民眾檢舉情資，指東港一戶民宅有「九仔生」 賭場悄悄營業，經深入蒐證，終於掌控該職業大賭場藏匿地點，警方於本月14日下午16時許確認賭客聚賭，疏於防範之際，持屏東地方檢察署搜索票衝入屋內抓人，一舉緝獲11名賭客及98萬多元賭資，及賭博工具，帶回偵辦。



警方調查，該賭場原本在他處聚賭，最近才轉移到東港鎮中心，以為借由人車眾多，掩避賭博情事，仍難逃警方法眼，一舉成擒逮獲。而越南籍陸姓女子（39歲，籍設高雄市大寮區）嫁到台灣後，已拿到身分證，喜歡賭博，由林姓男子（50歲）出面承租該處，經營職業賭場，才經營兩天就被警方查獲。

東港分局分局長劉清俊表示，年關將屆，職業賭場在轄區流竄，易造成社會秩序混亂，要求務必斷絕，以維護社會秩序，由於賭博行為所生不法利益造成社會秩序重大危害，警方持續強力取締，呼籲民眾若住家附近遇有賭博賭場跡象，請立即撥打110與警方聯絡，警方將全力查緝。