3男女躲汽旅拉K毒趴　躲藏窄小電視櫃仍被揪出

▲警方臨檢查獲3男女隱身汽旅拉K毒趴。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

25歲林姓與26歲張姓男子及26歲高姓女友，15日深夜隱身桃園市某汽車旅館開拉Ｋ轟趴，警方透過友善通報網立即前往臨檢當場查獲，張男一度縮身躲在電視機櫃內，但仍難逃員警法目眼予以揪出，再從窗台和馬桶內找嫌犯欲湮滅證據，16日依違反毒品危害防制條例偵辦。

警方指出，大溪分局大溪警分局圳頂派出所執安居專案，以社群網站獲得有效情資，15日22時獲得該專案之「友善通報網」反映，表示汽車旅館某間客房內疑似有拉K情事請警方協助，所長黃愷琮旋即帶隊前往並在旅館人員陪同下臨檢，進入房間前房客疑似慌張且聲響不斷，不久後房客同意開門讓警方查看，進入後發現屋內塑膠味瀰漫，屋內並且發現未使用完之愷他命夾鏈袋，進而將三人帶回所驗尿偵辦。

▲▼嫌犯藏在窗溝內Ｋ他命和馬桶內未沖徙的殘渣。（圖／大溪警分局提供）

警方表示，員警進入房間現場時原只有林男和高女2人，後來員警機警發現電視下方櫃子有聲響，打開後才發現還有張姓男子蜷伏身體躲藏其內，讓在場員警驚訝他是如何進去的，張男是來找友人林男且與高女為情侶關係。

警方後來在窗溝內找到一包含Ｋ他命之夾鏈袋(含袋重0.73公克)及馬桶內尚未沖走的殘渣，將3人帶返所經同意採驗尿液後，均呈三級毒品陽性反應，3人均坦承在屋內吸食K菸，全案依法送辦。