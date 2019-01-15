　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

男摩鐵吸毒趴嗨過頭暴斃　同行女供毒遭檢求重刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

吸毒、毒品示意圖（圖／達志／示意圖）

▲ 男摩鐵吸毒過量暴斃身亡，同行女子轉讓毒品遭檢方求重刑。（圖／達志示意圖）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市陳姓女子與張姓、周姓及蕭姓等3名男子，前往汽車旅館吸食毒品愷他命及梅片，因吸食殆盡後，陳女又外出再買1包愷他命，並轉讓給張姓友人吸食，沒想到，張姓友人因吸食過量突然休克，在住家附近停車場轎車內暴斃身亡。基隆地檢署近日偵結，檢方建請法院依轉讓偽藥致死罪嫌重判。

檢警調查，2018年4月8日凌晨時分，陳女與3名友人，一同前往汽車旅館飲酒、吸毒、拉K及施用毒梅片，因毒品用盡，陳女便開車外出，向姓名年籍不詳男子，再買了1包1200元K他命，隨後又折返給友人使用，一行人陸續離去，一直到隔天下午1時許，張男才退房離開汽車旅館。

由於因張男事發幾天前，曾與妻子吵架負氣離家，張妻擔心發生意外四處尋找，最後在安樂區一處露天停車場，發現自家的轎車，驚見丈夫已經暴斃在車內，車上還有1萬多元現金及幾只空酒瓶，張男年輕無病史，檢方會同法醫相驗經解剖，在死者血液中驗出，多重管制性藥毒物，引發中毒休克死亡。

警方約談陳女等當天在場人士，陳女坦承施用毒品過程，愷他命轉交給張男施用，涉嫌過失致死罪、轉讓偽藥致死等罪嫌，檢方依違反藥事法罪嫌起訴陳女，建請法官依轉讓偽藥致死罪嫌重處。

ET快訊
女友狂上錯班！他一天接送4次「變私人助理」　做了一個決定
暗夜惡鬼「緊貼安全帽」狠盯…收驚沒轍 　土地公現身2次收服

關鍵字：​摩鐵,毒趴,暴斃,毒品,中毒

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「一隻臭襪子」驗出DNA　台南警破獲10年前槍砲冷案

賺不夠罰　高雄運將路邊怒放火「燒整疊罰單」

3俠客遇情侶吵架持帽相助　狂毆對方男子下場「吃辣椒」

「鍋具女王」菲姐討30年公司股利1571萬　二審再敗訴

國道聯結車追撞貨車　撞破護欄「斷頭」飛對向車道

玉山父子斷崖「女遊客墜百米山谷」　頭骨碎裂身亡

快訊／北濱砂石車撞護欄　車體180度「折甘蔗」司機骨折送醫

養生館全裸女躲衣櫃！越配升級媽媽桑　號召同鄉嫩妹一起來

幫愛人索討贍養費每個月1萬5千　殯儀館遭埋伏電擊痛毆押上車

直擊／「羊毛長在豬身上」　匈牙利國寶「綿羊豬」繁殖成功

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

陳立農手機講一半掉水裡　薛凱琪一看沒事再扔第二次！

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完..

聲林之王生存週記之羅志祥導師履歷CHECK

玉山父子斷崖「女遊客墜百米山谷」　頭骨碎裂身亡

快訊／北濱砂石車撞護欄　車體180度「折甘蔗」司機骨折送醫

養生館全裸女躲衣櫃！越配升級媽媽桑　號召同鄉嫩妹一起來

幫愛人索討贍養費每個月1萬5千　殯儀館遭埋伏電擊痛毆押上車

直擊／「羊毛長在豬身上」　匈牙利國寶「綿羊豬」繁殖成功

男摩鐵吸毒趴嗨過頭暴斃　同行女供毒遭檢求重刑

高雄11惡煞當街囂張砸車砍酒客　3嫌到案「被叫去堵人」

老婆喊「快逃」　通緝犯穿內褲跳窗逃樓頂與警對峙

失智婦與家人運動脫隊失蹤　3天後全身赤裸在深山被尋獲　

討債男對警播放歌手羅百吉的《Ｘ你娘》　依侮辱公務員起訴

亞足賽／青訓加大舉投資聯賽　印度足球開始起飛

沈榮欽／紅包之亂沒說出的債務真相

中職／盜壘王連霸一定要　王威晨還想要全勤

玉山父子斷崖「女遊客墜百米山谷」　頭骨碎裂身亡

樂觀身障爸爸　靠賣彩券養活一家6口

管中閔兼職遭彈劾　許智傑呼籲：該自動請辭台大校長

快訊／北濱砂石車撞護欄　車體180度「折甘蔗」司機骨折送醫

助理爆丫頭「私下4行徑」　揭血汗工作內幕：冒著生命危險！

養生館全裸女躲衣櫃！越配升級媽媽桑　號召同鄉嫩妹一起來

五大電信紛推新春優惠　追劇、打Game都OK

騎士「狂盯美腿」下秒噴飛...9秒驚悚片曝！老司機：車上叫聲更銷魂

社會熱門新聞

即肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想..

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

即／肉圓惡爸5鞠躬道歉！　這是..

國二女遭性侵哭3天　父：跟法官..

肉圓惡爸被揍到送醫　鄉民遞辣椒..

肉圓惡爸「爸爸對不起你」　伯父..

閃開！讓專業的來 　黑幫要到社..

幫女喬贍養費 　他遭4男電擊擄..

肉圓惡爸月給老婆7萬出國　傳妻..

「肉圓惡爸背景硬」　親友搶記者..

肉圓爸遭鄉民暴打　朱學恒：私刑..

肉圓惡爸背景曝光：原本很疼他們

高雄30惡煞砍酒客　1人重傷2..

更多熱門

相關新聞

即／通緝犯拒捕想跳樓　僵持20分鐘投降

台北市南港東新街警察抓毒品通緝犯，警方破門進入，毒販企圖跳樓，雙方僵持約20分鐘，消防人員架樓梯讓毒販下來，並由警方帶走。同時屋內還有一名女子，也被警方帶回偵訊。

加國男走私毒品　陸重審判死

組團赴柬埔寨當志工　2女大生離奇暴斃

浙江留洋富二代染毒18人落網

轎車逆撞安全島彈飛撞公車　駕駛到院落跑

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

即肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

孫安佐4天破百萬變宅王！狄鶯終於出聲

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆看姊弟吵翻

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽噁心

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

吳宗憲名車「停車場被撞爛」！砰一聲30萬飛了

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

外國人逛士林夜市　買小袋水果400元飛走

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

《皓鑭傳》「1周8集」首播日曝光

加國男走私毒品　陸重審判死

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

更多

最夯影音

更多

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面