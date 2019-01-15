男摩鐵吸毒趴嗨過頭暴斃　同行女供毒遭檢求重刑

▲ 男摩鐵吸毒過量暴斃身亡，同行女子轉讓毒品遭檢方求重刑。（圖／達志示意圖）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市陳姓女子與張姓、周姓及蕭姓等3名男子，前往汽車旅館吸食毒品愷他命及梅片，因吸食殆盡後，陳女又外出再買1包愷他命，並轉讓給張姓友人吸食，沒想到，張姓友人因吸食過量突然休克，在住家附近停車場轎車內暴斃身亡。基隆地檢署近日偵結，檢方建請法院依轉讓偽藥致死罪嫌重判。

檢警調查，2018年4月8日凌晨時分，陳女與3名友人，一同前往汽車旅館飲酒、吸毒、拉K及施用毒梅片，因毒品用盡，陳女便開車外出，向姓名年籍不詳男子，再買了1包1200元K他命，隨後又折返給友人使用，一行人陸續離去，一直到隔天下午1時許，張男才退房離開汽車旅館。

由於因張男事發幾天前，曾與妻子吵架負氣離家，張妻擔心發生意外四處尋找，最後在安樂區一處露天停車場，發現自家的轎車，驚見丈夫已經暴斃在車內，車上還有1萬多元現金及幾只空酒瓶，張男年輕無病史，檢方會同法醫相驗經解剖，在死者血液中驗出，多重管制性藥毒物，引發中毒休克死亡。

警方約談陳女等當天在場人士，陳女坦承施用毒品過程，愷他命轉交給張男施用，涉嫌過失致死罪、轉讓偽藥致死等罪嫌，檢方依違反藥事法罪嫌起訴陳女，建請法官依轉讓偽藥致死罪嫌重處。