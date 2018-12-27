少女毒趴遭性侵4次　渣男說「給5000元」又食言遭判刑

▲宜蘭一名未成年少女在汽車旅館毒趴中，吸食搖頭丸及摻有K他命的毒菸後全身癱軟無力，少女哭喊不要仍遭林姓男子性侵3次、指侵1次得逞，林男因毒品、強制性交等罪，被判應執行4年5個月徒刑。（圖／達志影像／示意圖）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭林姓、江姓男子帶著一名未成年少女，到汽車旅館開毒趴，兩惡男以搖頭丸及摻有K他命的毒菸給少女吸食，少女吸食後全身癱軟無力，少女哭喊不要仍遭林男性侵3次、指侵1次得逞。宜蘭地方法院審結，依毒品、強制性交等罪，判林男應執行4年5個月徒刑，江男則依毒品罪，判10個月，江男原遭控性侵2次部分，因經宜蘭檢方偵結為不起訴處分。

判決書指出，妨害性自主於2016年出獄的，2017去年11月17日晚間10時許，林男找來詐欺前科的江男，並帶著一名未成年少女，到摩鐵開毒趴。三人同處一室，江男拿出搖頭丸，分別給林男一顆、少女半顆食用。林男也拿摻有K他命的毒菸，給兩人吸食。



少女同時服用2種毒品，全身癱軟無力，林男趁機把小岑衣服褪去，並將他強壓床上，小女哭喊不要，仍不幸遭林男性侵3次、指侵1次得逞。



宜蘭法院審理時，林男辯稱小女確有說不要且反抗，但他吃了搖頭丸後無法勃起，試了2、3次就放棄，之後他有把手指伸進少女下體，少女也有意願幫他口交，因藥效發作，林男想要第2次時，雖有戴套也塗抹潤滑油，但硬不起來，前後僅發生2次關係，而生殖器並未進入少女身體裡。林男也辯稱「可能是藥物太強！」，不知是藥物影響還是怎樣，就會想跟少女發生關係，否認一開始拿毒品給少女吃是想跟性交。

林男辯護律師認為，少女隔天還到林男家裡，還說給5千元就可「船過水無痕」，事後雙方更透過通訊軟體有密切交談，並未躲避林男，還積極追討千元，與一般性侵被害人反應迥異，認為林男並未違反少女意願。

少女說，林男對性侵時一直說要給5千元，但她拒絕，離開摩鐵後，林男則說要給她5千元生活費，但事後都沒給。案發後，除去林男家中拿安全帽及追討5千元外，雙方都未見面。因林男避不見面，她才夥同親友到林家，告訴林男父母她遭性侵的事。

法官認為，林男對少女性侵4次得逞，因時間接近、同地實施，論以接續犯一罪。而江男轉讓二級毒品給成年人及未成年人，一行為觸犯數罪，為想像競合犯，從一重成年人對未成年人轉讓第二級毒品罪論處；林男轉讓三級毒品給成年人及未成年人，則從重論以成年人對未成年人轉讓第三級毒品罪處斷。林男另犯成年人故意對少年犯強制性交罪，犯意各別、行為互異，分論併罰。林、江兩人均為累犯，應加重其刑。



法官審酌毒品危害國人身心健康，轉讓毒品形同散播毒害，林、江所為誠屬非是，惟念轉讓毒品數量非大且僅1次，犯後坦承犯行也無不法獲利，而林男為逞一己性慾，對少女強制性交4次得逞，不尊重女性身體自主權，造成少女身心受創，犯後雖與少女達成和解，然審理時卻否認犯行，態度不佳，林男犯成年人對未成年人犯轉讓第三級毒品罪，且惟累犯，判7個月，另成年人故意對少年犯強制性交罪，判有期徒刑4年，應執行有期徒刑4年5個月。

至於江男犯成年人對未成年人犯轉讓第二級毒品罪，累犯，判10個月，其被控性侵少女2次部分，經檢方偵結，因罪證不足，獲不起訴處分。

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