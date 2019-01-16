影／17歲母同屋4人承認「看到小孩哭鬧就打」　警怒：人神共憤

地方中心／台南報導

台南市1歲女嬰遭虐死，引發上百名憤怒民眾包圍警局。警方獲報調查後，將女童17歲母親薛女、李姓計車司機（28歲）、薛女堂姐（20歲）、薛女何姓堂姐夫（26歲）列為涉案嫌疑人，而4人都承認打小孩，看到小孩哭鬧就打，且1月因為女童哭鬧次數多，所以打得特別多，警經過警詢後將4人依涉殺人罪嫌移送。

▲台南女嬰遭虐死案，4嫌移送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市第五分局副分局長郭永益表示，15日22時許接獲報案，在北區某棟大樓發生一起女童疑似遭虐致死案，到場瞭解後發現是一名2歲女童由母親送往醫院急救不治，初步瞭解，薛母稱該名女童因在家翻倒牛奶，一時氣憤於是持木條毆打，因發現女兒呼吸微弱，已近昏迷狀態，才趕緊坐計程車將該2歲女童送醫急救，送至醫院時已無生命跡象。

警方為釐清案情，立即前往案發地查緝，並策動同住屋內人員接受警方偵訊，立即將同住於該址所有相關人等帶回第五分局偵訊，並由鑑識人員現場採證、調閱監視器，還原案發經過，全案依殺人罪移送法辦。

針對此案，副分局長也氣憤地說，人神共憤，到現場看到女童屍體後，感到很痛心和傷心，呼籲市民要有雞婆的心，有類似虐童狀況一定要馬上通報，一定會嚴懲這些人，將以科學採證讓案情能夠水落石出，調查後案移台南地方檢察署。

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