影／「有時候4人一起打1歲女童」　警搜出「刑具」還有藤條塑膠管

地方中心／台南報導

台南爆發虐童致死案件！一名李姓女童15日晚間因呼吸微弱，被17歲薛姓母親及其友人送到醫院，經搶救後仍宣告不治，而醫護人員發現女童身上多處傷口，懷疑是家暴案件，通報警方。經警方初步調查，薛母、薛女堂姐夫妻，加上常來家中作客的李姓計車司機都坦承動手打小孩，且讓人心疼的是，警方在屋內還帶回疑似施暴工具的愛的小手、藤條、塑膠管。

▲虐童嫌犯移送法辦。（圖／記者林悅翻攝）

院方15日晚間初步檢傷後，發現女嬰全身滿是瘀傷，大腿整片烏黑紅腫，且身體還有多處疑似被美工刀切劃的刀傷，幾乎可以說是體無完膚；在警方介入調查後，女嬰生母則辯稱，因孩子難以管教、哭鬧不斷，因此才會隨手拿起「不求人」管教，孰料打完後孩子就昏厥失去意識，因此才會將她緊急送往醫院急救，並不知道女兒會因此死亡。

台南市第五分局副分局長郭永益說明，薛母、薛女堂姐（20歲）、薛女何姓堂姐夫（26歲），加上常來家中作客的李姓計車司機（28歲），4人都承認只要女嬰哭鬧就會打小孩，照他們講應該有時候各自，有時一起打，他們在打應該也是沒想那麼多，就是看到小孩哭鬧就打，今年一月因女嬰哭鬧次數頻繁，4人動手次數也變多。

▲女嬰被虐死消息曝光後，引發上百名憤怒民眾包圍警局。（圖／翻攝黑色豪門企業臉書社團、當事人臉書）

警方表示，經調查發現女童母親無業，因此帶女童寄住在由表姐的租住處，租屋處內凌亂，除了報導的「不求人」之外，並在屋內發現「愛的小手」、「細細的籐條」、「塑膠管」等疑似施暴工具，讓人心疼孩子的處境，目前鑑識人員已帶回這些物品，但4人除了不求人外，並不承認還有用其他打人器械。

警方強調，相信從法醫相驗結果就會知道女嬰傷勢如何造成，就可知道四人是否說謊，且這是一個人神共憤的案件，一定會蒐集完整證據，交給檢方偵辦。

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