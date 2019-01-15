　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

伊凡卡出任世界銀行總裁？　白宮回應：幫助遴選候選人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

英國《金融時報》報導指出，美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）有機會接任世界銀行總裁，引發了民主黨方面一片的反對聲浪。對此白宮方面回應澄清，伊凡卡不在世界銀行總裁候選人的名單當中。

根據《法新社》報導，白宮發言人迪托（Jessica Ditto）回應指出，伊凡卡將會幫助美國選擇出適合的候選人領導世界銀行，但不會成為世界銀行的總裁，財政部長梅努欽（Steven Terner Mnuchin）和白宮幕僚長馬瓦尼（Mick Mulvaney）已經要求伊凡卡協助處理提名程序事宜，因為過去兩年她和世界銀行高層有密切的合作，伊凡卡被考慮為世銀總裁是錯誤的資訊。

▲▼ 世界銀行總裁金墉（Jim Yong Kim）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 世界銀行總裁金墉（Jim Yong Kim）。（圖／達志影像／美聯社）

世界銀行10日宣布新行長遴選流程，計劃今年4月春季會議前選出下一任行長，以接替將於2月1日提前卸任的金墉。新行長人選可由世行執董提名，提名時間為2月7日至3月14日。

▲▼美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）請辭獲准。（（圖／路透）

▲美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）傳出是世銀總裁熱門人選之一。（圖／路透）

據英國《金融時報》上週報導，特朗普政府考慮提名下一任世行行長的潛在人選包括美國財政部負責國際事務的副部長戴維•馬爾帕斯、前美國駐聯合國大使妮基•海利（Nikki Haley）、美國國際開發署署長馬克•格林（Mark Green）和伊凡卡•川普。

美國是世界銀行（World Bank）的最大股東，因此向來由美國總統提名世界銀行總裁人選，自世界銀行1944年成立至今，每任總裁都是美國人。現年59歲的金墉（Jim Yong Kim）是韓裔美國人，2012年被時任美國總統歐巴馬提名為世界銀行總裁人選，當年也是美國首度面臨他國候選人競爭總裁大位，世界銀行則強調遴選程序絕對「公開透明，且依法執行」，不排除選非美國人士擔任總裁的可能。

當初傳出伊凡卡將出任世銀總裁時，民主黨金主史泰爾（Tom Steyer）就痛批，「裙帶關係是另一種形式的貪腐，我對此不感到特別驚訝，但荒謬程度仍令人屏息。」伊凡卡的職務安排早有爭議，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）2018年3月遭革職後，伊凡卡便成為「地下國務卿」，經常干涉外交事務，2017年出席二十國集團（G20）峰會時，在川普離席期間代替父親坐上他的位置，引起外界一陣討論。

ET快訊
即／南投槍擊案！兇手開2槍射女後「喝農藥輕生」急救中
即／海大學生搭「臺馬之星」落海失蹤　海空急搜救
妻怨10年無性生活訴請離婚...夫嗆「那尼姑怎麼辦？」
補習班打來！國小妹「誠實答2字」爆擊　工讀生尷尬秒掛斷

關鍵字：Ivanka Trump,伊凡卡,川普,世界銀行,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

第一千金伊凡卡將接任世銀行長？　議員：荒謬到嘆為觀止

川普愛女伊凡卡任世銀行長？自由派開酸：裙帶關係也是貪腐

「白人至上」有錯嗎？　美眾議員金恩丟官：我會繼續點出事實

川普致函金正恩「專人飛平壤轉交」　金英哲最快本周訪美

川普酸民主黨「週末跑去度假」！再籲給錢蓋牆：別只想選舉

黑洞為何巨大？發現前未見吞星現象 輻射強度高50倍！

「脫歐救生包」有肉有濾水器　英國人怕飢荒瘋搶囤貨！

塞到吐！5歲女童吃不下　幼稚園惡魔老師「巴頭+扯手」逼她張嘴吞

黑人智商就是低？　DNA之父爭議言論百出　榮譽頭銜被拔光　

小手穿過婚戒！出生體重464克「迷你嬰」3歲了...活潑可愛變這樣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

陳立農手機講一半掉水裡　薛凱琪一看沒事再扔第二次！

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完..

聲林之王生存週記之羅志祥導師履歷CHECK

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

濃郁中藥高湯涮燙半熟肉片　超霸氣牛肉拉麵用料不手軟

黑洞為何巨大？發現前未見吞星現象 輻射強度高50倍！

「脫歐救生包」有肉有濾水器　英國人怕飢荒瘋搶囤貨！

塞到吐！5歲女童吃不下　幼稚園惡魔老師「巴頭+扯手」逼她張嘴吞

黑人智商就是低？　DNA之父爭議言論百出　榮譽頭銜被拔光　

小手穿過婚戒！出生體重464克「迷你嬰」3歲了...活潑可愛變這樣

伊凡卡出任世界銀行總裁？　白宮回應：幫助遴選候選人

「白人至上」有錯嗎？　美眾議員金恩丟官：我會繼續點出事實

隔壁男乘客突然抓狂　阿嬤搭車莫名被打成「紫黑色」豬頭

跟16歲胞姊亂倫產下一女　大馬印度裔14歲少年面臨鞕刑

2女進入印度神廟爆衝突　躲藏14天返家後遭婆婆毆打送醫

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！　5年婚姻破局…密會台大嫩妹

中信盃黑豹旗／劉愷廷、高育佐領個人獎　木聯有目標

志工遭「狠甩巴掌」 陳思宇激動哭：我可以落選 不允許暴力行為

客語天后官靈芝唱台語！只因「十元阿嬤」...砸300萬發片

獨／《姊的時代》女星跳槽新東家　歌聲神似孫燕姿

妳卸妝對了嗎？　別讓色素殘留在臉上！

南投傳槍擊案！　兇手開2槍射女後「喝農藥輕生」急救中

銀座必訪高級吐司專賣店　復古款、全鍍銀時尚版烤箱自己選

快訊／「臺馬之星」驚傳落海意外！海大男學生失蹤4hr　空軍搜救中

什麼是諮詢式民調？　陳筱諭回應郭國文：是非選民自有公斷

國際熱門新聞

吃早餐被滴惡臭屍水　客人全嚇瘋

長髮女遭5米巨鱷啃食　撈起只剩..

年輕爸媽為器捐　堅持生下無腦女..

組團赴柬埔寨當志工　2女大生離..

妻出軌還策劃殺人　他仍深情探監

夫妻開車撞野鹿　鹿角插進割開車..

怕活不到《復仇者4》迪士尼讓他..

女獸醫裸體壯遊　野外露出療情傷

含水行星逼地球！撞上是原爆8萬..

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨..

這食品可保存20年　好市多被搶..

韓前柔道女將16歲起遭教練性侵..

近親繁殖　世界最醜老虎悲憤到撞..

名寺放生15條劇毒蛇　居民剉咧..

更多熱門

相關新聞

白人至上有錯嗎？美眾議員金恩丟官

美國愛阿華州聯邦眾議員金恩（Steve King）先前接受《紐約時報》訪問時，質疑「白人至上主義」在美國為什麼被視為嚴重冒犯。這番言論引發各界批評，眾議院共和黨領袖14日晚間決定，撤掉金恩在司法委員會和農業委員會的席位。參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）建議金恩「轉換跑道」，參議員羅姆尼（Mitt Romney）則說他應該辭職。

隔壁男突然抓狂　阿嬤莫名被打成豬頭

狗叫聲嚇到他亂射　女警中彈倒地

綁架13歲少女3個月！恐怖過程曝光

女童弄髒Xbox　遭母19歲男友打死

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆看姊弟吵翻

即／肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

孫安佐4天破百萬變宅王！狄鶯終於出聲

國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽噁心

《皓鑭傳》「1周8集」首播日曝光

吳宗憲名車「停車場被撞爛」！砰一聲30萬飛了

高山峰每天陪過動兒子走3km上學

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

外國人逛士林夜市　買小袋水果400元飛走

放水KID惹眾怒！《玩很大》3次道歉認了

更多

最夯影音

更多

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面