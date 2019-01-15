伊凡卡出任世界銀行總裁？　白宮回應：幫助遴選候選人

▲美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

英國《金融時報》報導指出，美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）有機會接任世界銀行總裁，引發了民主黨方面一片的反對聲浪。對此白宮方面回應澄清，伊凡卡不在世界銀行總裁候選人的名單當中。

根據《法新社》報導，白宮發言人迪托（Jessica Ditto）回應指出，伊凡卡將會幫助美國選擇出適合的候選人領導世界銀行，但不會成為世界銀行的總裁，財政部長梅努欽（Steven Terner Mnuchin）和白宮幕僚長馬瓦尼（Mick Mulvaney）已經要求伊凡卡協助處理提名程序事宜，因為過去兩年她和世界銀行高層有密切的合作，伊凡卡被考慮為世銀總裁是錯誤的資訊。

▲ 世界銀行總裁金墉（Jim Yong Kim）。（圖／達志影像／美聯社）



世界銀行10日宣布新行長遴選流程，計劃今年4月春季會議前選出下一任行長，以接替將於2月1日提前卸任的金墉。新行長人選可由世行執董提名，提名時間為2月7日至3月14日。

▲美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）傳出是世銀總裁熱門人選之一。（圖／路透）



據英國《金融時報》上週報導，特朗普政府考慮提名下一任世行行長的潛在人選包括美國財政部負責國際事務的副部長戴維•馬爾帕斯、前美國駐聯合國大使妮基•海利（Nikki Haley）、美國國際開發署署長馬克•格林（Mark Green）和伊凡卡•川普。

美國是世界銀行（World Bank）的最大股東，因此向來由美國總統提名世界銀行總裁人選，自世界銀行1944年成立至今，每任總裁都是美國人。現年59歲的金墉（Jim Yong Kim）是韓裔美國人，2012年被時任美國總統歐巴馬提名為世界銀行總裁人選，當年也是美國首度面臨他國候選人競爭總裁大位，世界銀行則強調遴選程序絕對「公開透明，且依法執行」，不排除選非美國人士擔任總裁的可能。

當初傳出伊凡卡將出任世銀總裁時，民主黨金主史泰爾（Tom Steyer）就痛批，「裙帶關係是另一種形式的貪腐，我對此不感到特別驚訝，但荒謬程度仍令人屏息。」伊凡卡的職務安排早有爭議，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）2018年3月遭革職後，伊凡卡便成為「地下國務卿」，經常干涉外交事務，2017年出席二十國集團（G20）峰會時，在川普離席期間代替父親坐上他的位置，引起外界一陣討論。