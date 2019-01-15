中共外交部：任意拘押外國公民的是加拿大，並非中國！

▲謝倫伯格在大連出庭受審時的畫面。（圖／翻攝自微信）

國際中心／綜合報導

加拿大公民謝倫伯格(Robert Lloyd Schellenberg)被控走私毒品一案周一(14日)在大連重審，結果遭判處死刑。 加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)隨後強烈譴責大陸國法院任意判死。

中共外交部發言人華春瑩周二反擊說，法院發布的訊息具體詳盡，謝倫伯格犯罪事實明確、證據充分，不知道加國方面說話前有沒有認真閱讀及學習中國法律。中國如同世界其他國家會嚴懲毒品犯罪活動。她批評加國方面言論缺乏最起碼的法治精神，並對此表達強烈不滿，

華春瑩敦促加國尊重法治及中國的司法主權、糾正錯誤，停止發表不負責任的言論。當被問到謝倫伯格案件的重審為何過程短暫、更罕見的安排外媒旁聽時，華春瑩說，只要是正義的判決，時間長短並不重要。 她又說：「以往不允許外媒去，你們有意見。現在允容許你們去了也有意見，你們到底想怎樣了？」

對於加拿大方面更新對中國大陸的旅遊警示、勸籲國民「高度警惕」中國任意執法的風險。華春瑩回應說，加拿大政府應提醒其公民，千萬不要到中國大陸從事走私犯毒的嚴重罪行，否則有嚴重後果。

她同時批評加拿大的做法是「做賊的喊抓賊」，因為以所謂「法律」為由任意拘押外國公民的，正是加拿大本身而非中國。

有媒體問到：謝倫伯格案是否跟加拿大逮捕華為首席財務長孟晚舟有關時，華春瑩批評此一說法是惡意污衊及無理指責。她說，中國絕非把法律及司法問題政治化的一方。她同時強調孟晚舟案絕非普通法律案件，更批評加方濫用司法程序。