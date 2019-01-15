中加關係掀波　陸外交部發提醒：近期前往加拿大「要謹慎」

▲中加關係緊張。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

加拿大男子謝倫伯格涉嫌走私毒品，遭大連中院改判死刑。由於華為財務長孟晚舟去年12月初在溫哥華被逮，謝倫伯格則是在昨日重審被判死，引發中加關係緊張。對此，大陸外交部表示，因應近期有中國公民被加國以第三國要求為由任意拘押，中國公民應充分評估旅行風險，前往加拿大要多加謹慎。

加拿大政府網站在當地時間14日，更新了關於中國的旅行建議和警告。在加拿大政府網站的旅行建議頁面上，加拿大旅行者被建議在中國境內停留時「保持高度謹慎」，因為（當地）存在司法機關「任意執法（Arbitrary enforcement of law）的風險」。

在旅行目的地的「法律和文化」一欄中，關於死刑的情況被單獨列出。當中提到，「中國司法機關有時會任意使用死刑，且暴力和非暴力犯罪都有可能適用死刑。」

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

對此，大陸外交部發言人華春瑩在15日下午的例行記者會上表示，「我覺得加拿大政府應該向本國公民發布提醒，但不是提醒到中國可能面臨威脅，而是提醒加拿大公民千萬不要到中國從事走私、販毒這樣的嚴重罪行。在中國從事這樣的嚴重罪行，一定會有嚴重的後果。」

華春瑩指出，其同事之前已經介紹過去年加拿大公民來華旅遊、工作、展開交流合作的人次的情況，事實證明加拿大公民在中國是安全的。她也提到，只要包括加拿大公民在內的外國公民在華遵紀守法，他們的自由與安全是得到充分的保證的。

大陸外交部領事司則是在今天發出提醒表示，中國公民結合自身情況，充分評估前往加拿大旅行的風險，近期謹慎前往加拿大。此外，若加拿大發生中國公民被加執法部門以第三國要求為由任意拘押事件，如遇緊急情況，應及時聯繫中國駐加使領館尋求協助。

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