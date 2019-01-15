韓國2軍艦訪問上海　將與「西安號」驅逐艦聯合演習

▲忠武公李舜臣號導彈驅逐艦訪問上海。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

大陸中心／綜合報導

韓國海軍「忠武公李舜臣號」導彈驅逐艦和「大清號」補給艦組成的環球訓練艦編隊，14日上午在李壽烈准將的率領下，駛抵上海吳淞區某軍港碼頭進行4天的友好訪問。這是忠武公李舜臣號第二次、韓國軍艦第六次造訪上海。根據陸媒報導，韓方軍艦結束訪問後，將與中國的陪訪艦「西安號」展開以通信校驗、編隊運動等科目為主的聯合演練。

陸媒指稱，解放軍東部戰區海軍某基地在碼頭為韓方舉行歡迎儀式，當晚還將舉行招待會。歡迎儀式結束後，韓國軍官拜會了中方基地政委馮瑞聲少將。報導還提到，韓國隨艦來訪的官兵有650人，期間將與中方展開足球友誼賽、互相參觀軍艦，還將參觀大韓民國臨時政府舊址、東方明珠電視塔等景點。

忠武公李舜臣級驅逐艦（충무공 이순신급 구축함）是韓國海軍第二階段開發研製的驅逐艦，由大宇重工玉浦船廠建造，擁有區域防空飛彈系統，主要承擔艦隊的防空任務。首艦忠武公李舜臣號（DDH-975）艦長149.5公尺，寬17.4公尺，最大航速30節，滿載排水量5500噸。

大清號是天池級油彈補給艦的二號艦，該級艦隻具有航行間補給裝置（UNREP），能在航程中迅速為艦艇補給燃料、乾貨與彈藥。首艦於1992年服役，其餘兩艦分別在1998和1998年成軍，三艦均以韓國的湖泊命名（其餘兩艦為天池號和華川號）。大清號的艦長134公尺，寬18公尺，最高航速20節，滿載排水量9179噸。