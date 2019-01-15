南韓3月添2架F-35A戰機　到2021年可望有「40架」參戰

▲ 2架F-35A隱形戰鬥機將在3月底抵達南韓，預計4、5月正式服役。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南韓幾名軍方相關人士13日透露，空軍去年向美國接收的6架F-35A匿蹤戰機中，有其中兩架將於3月底抵達南韓。到時候，南韓也將晉升「擁有匿蹤戰機的國家」之一。甚至到了2021年，空軍隊伍中有望曾增添40架F-35A的戰力。

根據《韓聯社》報導，這些軍方人士說明，這兩架F-35A戰機會先經過一系列驗收檢查，接著將預計在4月或者5月正式服役。按照計畫，到了今年年底，南韓空軍總共將會接收到10架F-35A，並將它們全數投入實戰部署中，「期盼到了2021年，空軍所引進的40架F-35A都能全部如期服役。」

這件F-35A的採購案是南韓軍方於2014年3月，在「防衛事業促進委員會」的會議上拍板定案。決定投入7.4兆韓元（約新台幣2066億）來引進40架F-35A戰機。隨後便在2017年底派遣飛行員至美國亞利桑那州路克空軍基地（Luke Air Force Base）進行相關培訓。

由於在去年3月南韓第一架F-35A出廠時，北韓媒體曾大肆對此進行批評，因此未來當F-35A戰機抵達南韓時，南韓軍方是否會特地舉行服役儀式，一且仍然有待決議。

據了解，F-35「閃電II」是美國洛克希德馬丁公司研製的單座單發動機三軍通用多用途戰機，引擎方面由勞斯萊斯股份公司參與設計，該機種主要用於密接支援、目標轟炸、防空截擊等多種任務，還發展出3種主要的衍生版本，包括採用傳統跑道起降的F-35A，短距離起飛／垂直起降機種F-35B，以及作為航空母艦艦載機的F-35C。其中F-35A的最大飛行速度可達1.8馬赫，作戰半徑1093千米，裝備空對空導彈、小口徑精確制導炸彈（SDB）及聯合製導攻擊武器（JDAM）等，同時具備「隱形」功能，能夠因此避開雷達探測。

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