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月球上的「棉花發芽」了！　嫦娥四號完成首次月面生物實驗

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▲嫦娥四號回傳照片顯示，棉花種子長出嫩芽。（圖／翻攝自央視）

▲嫦娥四號回傳照片顯示，棉花種子長出嫩芽。（圖／翻攝自央視）

大陸中心／綜合報導

嫦娥四號探測器成功完成人類首次月背著陸，除了透過「鵲橋」中繼星傳回月背影像圖，還搭載一個由重慶大學研製的小型科研載荷「月面微型生態圈」，正在月表上種植馬鈴薯，時間將持續三個月。載荷中的監控相機回傳的照片中發現，棉花種子已經長出嫩芽，這也是人類首次即時觀測地球農作物在另一個星球生長的畫面。

根據陸媒報導，最新傳回的圖片顯示，棉花的嫩芽生長狀況良好，這是在經歷月球低重力、強輻射、高溫差等嚴峻環境考驗後，在月球上長出的第一株植物嫩芽，成功完成了人類首次月球表面的生物生長培育實驗。

月面微型生態圈重達三公斤，容積不到一公升，外觀如同一個保溫飯盒，但內部零件不少，頂部還留有陽光導管，能將嫦娥四號外表接收到的日光通過光纖傳導進內部。該載荷具有一套半導體溫控設備，並且攜帶培養基（土壤）、水、空氣、馬鈴薯種子、阿拉伯芥種子、棉花籽、微生物（酵母等）和果蠅卵。

▼月面微型生態圈。（圖／翻攝自中新網）

▲▼月面微型生態圈。（圖／翻攝自中新網）

溫控設備在發射到落月階段，會將載荷內部控制在較低的溫度，讓土壤呈現乾燥，促使植物種子和蟲卵進入休眠狀態。等到落月後太陽能帆板正常打開，溫控系統將把載荷內部的土壤和空氣調整到合適溫度，並向土壤施加水分以刺激植物發芽。目前加水的步驟已經取得成功，正在等待植物發芽。

報導指稱，傳導進載荷內部的太陽光會促進植物光合作用，光合作用產生的氧氣可以供應動植物及微生物呼吸；植物產生的枯葉可以被微生物分解；微生物的代謝產物將可成為蛆的食物來源；微生物和蛆（以及長大後的果蠅）將不斷通過呼吸排放二氧化碳，能為植物的光合作用提供原料，如此一來動、植物和微生物的生長將構成一個微小的閉環體系。

報導提到，月面微型生態圈作為一次無人參與的試驗性任務，並未攜帶大量的水和空氣，因此實驗預定在果蠅幼蟲出生以及馬鈴薯、阿拉伯芥發芽開花後宣告結束，而且即使過程順利「最終也不會收穫到在月球上耕種出來的馬鈴薯」。

▼世界第一張近距離拍攝月背影像圖。（圖／翻攝自央視新聞）

▲▼世界第一張近距離拍攝月背影像圖。（圖／翻攝自央視新聞）

▲▼嫦娥四號月球車外觀設計構型。（圖／CFP）

▲嫦娥四號月球車外觀設計構型。（圖／CFP）

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