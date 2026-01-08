　
國中會考5/16、17舉行　簡章明天開放下載

▲▼114年國中教育會考明天登場，今天下午開放看考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲115年國中教育會考預計5月16、17日舉行。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

115年國中教育會考預計5月16、17日舉行。教育部今（8日）指出，各考區簡章明（9日）起在全國18個考區試務會及大陸考場試務會網站同步公告，並在網站上提供免費下載，透過國中教育會考網站也可連結，各考區試務會並將販售紙本簡章，也提醒考生留意後續報名、考試等試務期程。

國中教育會考考科包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗。教育部表示，115年國中會考，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗；第二天上午考自然、英語，其中英語採2階段方式進行，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘，再考英語（聽力）25分鐘。每天第一節考試說明從8時20分開始。

教育部指出，國中會考都以「十二年國民基本教育課程綱要」第四學習階段學習表現及學習內容為命題依據，並採強化素養導向的試題設計，相關說明文件及試題範例可至國中教育會考網站下載。除寫作測驗考1題引導寫作、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

教育部進一步表示，國中應屆畢業生除經直轄市、縣（市）政府核准外，均應參加國中會考，且一律免繳報名費，由就讀學校在3月5至7日集體報名。個別報名的非國中應屆畢業生或持國外學歷、大陸地區學歷的學生，酌收報名費500元，在3月2日9時起至3月4日17時前，上網填寫報名資料；3月5日至7日受理報名時間內，將報名資料親送至考區試務會完成報名。寄發准考證日期為4月10日，寄發成績通知單及開放網路成績查詢日期為6月5日。

教育部也提醒考生，若需使用帽子、口罩、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。此外，考生務必熟悉試場規則與違規處理方式，並落實遵守規定，尤其不可攜帶非應試用品，例如：數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具；直尺或三角板僅能標有量測用刻度及數字（廠牌標誌除外），惟數字不可有根號。請考生預先依簡章規定準備應試物品，並特別注意相關規定，以免違規。

國中會考5/16、17舉行　簡章明天開放下載

