色翁欺失智婦！求交往被拒「檢查乳癌」亂摸　孝子遠端監控氣炸

▲高雄一名老翁竟對鄰居老婦襲胸。（示意圖／pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄鳳山一名 74 歲洪姓色翁得知鄰居老婦患有失智症，竟趁婦人兒子不在家，登門入室「求交往」，被拒絕後更老羞成怒，竟以「檢查乳癌」為由強抱猥褻，但他萬萬沒想到，老婦孝兒早就裝好遠端監視器，人在外面「直擊」老母受辱全過程，氣得報警提告，法院審理後，依強制猥褻罪判老翁徒刑1年。

判決指出，這名色心大起的洪姓老翁去年 7 月下午見鄰居老婦獨自在家，竟登門開口就問「要不要當我女朋友？」被老婦嚴正拒絕後，老翁竟色膽包天，直接動手在老婦身上亂摸。

更離譜的是，老翁見老婦反抗，竟當場「脫褲露鳥」，強拉老婦的手去搓揉，老婦雖失智但仍拚命抵死不從，洪翁這才罷手，以為能神不知鬼不覺溜回家，殊不知「天眼」就在天花板盯著他看。

老婦兒子事後查看遠端監控畫面，看到老母被如此凌辱，氣到發抖報案。洪翁落網後起初還死鴨子嘴硬，瞎掰說自己是「好心幫她檢查乳癌」，甚至搬出年齡當擋箭牌，辯稱「我這麼老了怎麼可能！」

法官審視監視器畫面「重播」惡行後，洪翁馬上改口認罪想賠錢求和，但老婦家屬堅持不向惡鄰妥協，堅持告到底，法官認定他犯行明確，依強制猥褻罪判處洪翁有期徒刑 1 年，全案可上訴。