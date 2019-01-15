前行政院長賴清德拋憲改議題　顏純左讚聲

▲前行政院長賴清德拋出憲改議題，台南市立委第1選區參選人、前台南市副市長顏純左讚聲。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前行政院長賴清德拋出憲改議題，台南市立委第1選區參選人、前台南市副市長顏純左1月15日讚聲，顏純左強調最近曾去探視前總統陳水扁，談憲政改造，大家都認為台灣目前的政府體制混亂，造成閣揆經常換人，不利政府施政，蔡英文總統若利用這個機會推動憲改，未來一定可以歷史留名。

顏純左表示，他贊成賴清德所提，台灣應該要建立國家利益至上的政黨文化。目前台灣的政府體制是不倫不類，總統「有權無責」，行政院長則是「有責無權」，無法符合民主社會對「責任政治」的要求。到底台灣的政府體制要成為總統制、內閣制或雙首長制？應該要邀請朝野政黨與各界代表召開「憲政國是會議」，尋求社會共識。

顏純左說，有人認為既然台灣已經開放由人民直選總統這麼久了，應該要仿效美國的總統制，才能順應「權責相符」民主潮流；他個人則認同賴清德所提，國會議員應該考慮仿效日本與英國兼任內閣部會首長，才能與民意接軌，提高行政效率，減少行政與立法的落差。另外考試院及監察院應該要廢除，公民權的行使應下修至18歲。

顏純左強調，蔡總統最近才喊出，要力拼「護民主、守主權」，民進黨目前在立法院仍擁有多數席次，總統如果有把賴清德的話聽進去，那應該要趕快召開「憲政國是會議」，並請立法院長蘇嘉全召集修憲委員會，讓朝野各政黨把憲改法案提到國會來討論。過去不論是民進黨或國民黨執政，都在施政遇到困難時才在談憲改問題，希望蔡英文能把握機會推動憲改。