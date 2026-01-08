台東交通隊深入大王部落　宣導交安營造友善用路環境

▲台東縣警察局交通隊深入大王部落。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升社區交通安全意識，台東縣警察局交通警察隊日前前往大王部落文化健康站，向部落長者及居民進行交通安全宣導，透過面對面交流與互動方式，傳達正確用路觀念，期盼攜手打造安全、友善的交通環境。

宣導活動中，警方以生活化案例搭配互動式問答，引導居民認識日常常見的交通風險，在輕鬆氛圍中加深對交通規範的理解與記憶。針對近年使用率逐漸提高的微型電動二輪車，交通隊特別說明相關法規，提醒民眾即便車輛體積小、操作便利，仍屬道路交通工具，騎乘時應配戴安全帽、遵守速限，並避免行駛於人行道或禁止通行路段，以確保自身與他人安全。

在行人安全議題上，警方強調駕駛人行經路口及行人穿越道時，應主動減速、禮讓行人，落實「行人優先」原則，並指出，尊重行人通行權不僅是法規要求，更是建立友善交通文化的重要基礎。同時也提醒駕駛人確實遵守號誌、標誌與標線，尤其在無號誌路口，應依規定停讓，避免因搶快或疏忽而導致交通事故。

此外，交通隊亦持續宣導防制酒駕觀念，呼籲民眾落實「喝酒不開車、開車不喝酒」的原則。警方指出，酒後駕車不僅危及自身安全，更可能造成無可挽回的生命與財產損失，提醒民眾如有飲酒情形，應選擇代駕、計程車或請親友協助接送，避免憾事發生。

交通警察隊長吳昇忠表示，交通安全宣導的核心在於讓正確理念深入社區，透過家庭成員間的相互提醒與支持，逐步培養良好用路習慣。未來將持續深入各社區推廣交通安全觀念，讓安全意識由家庭擴散至整個社區，共同營造安心的生活環境。