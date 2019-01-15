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爭取麥寮港改制商港　張麗善28天內力拚40萬份公投連署

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▲雲林縣長張麗善爭取麥寮港改制商港，28天內力拚40萬份公投連署。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲雲林縣長張麗善爭取麥寮港改制商港，28天內力拚40萬份公投連署。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／雲林報導

雲林上場，大船入港！雲林縣長張麗善15日在縣府一級主管陪同下，會同工商農界代表、20鄉鎮市公所等代表召開記者會，宣布「麥寮港改制雲林國際商港公投連署」第二階段全面啟動，在2月12日前共同完成40萬份的公投連署，用行動支持麥寮港改制成國際商港，共同推動臺灣港口經濟再起。

▲雲林縣長張麗善爭取麥寮港改制商港，28天內力拚40萬份公投連署。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲雲林縣長張麗善爭取麥寮港改制商港。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張麗善表示，國際大城的繁榮與開港有密切的關係，例如新加坡、香港、上海，甚至是高雄都是因為開港帶來蓬勃與商機，雲林的麥寮港深達24公尺是亞洲最深的深水港，具備能夠將臺灣帶往世界舞台的國際競爭力；擔任立委期間自己持續倡議與推動修改《產業創新條例》，希望讓雲林麥寮港改制成為國際商港，然而，因為立委席次以及其他縣市競爭等眾多因素，致使麥寮港的開放始終無法如願以償，幸而《公投法》已在106年通過修法，為麥寮港帶來新的契機。

▲雲林縣長張麗善爭取麥寮港改制商港，28天內力拚40萬份公投連署。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲雲林縣長張麗善爭取麥寮港改制商港，28天內力拚40萬份公投連署。（圖／記者唐詠絮翻攝）

工業會理事長鐘武宗表示，麥寮港若能成功改制，將可降貨物的運輸成本及增設保稅倉庫的契機，對於商業發展有相當的利多，雲林科技工業區廠商協進會理事長蘇振毅則說，對於企業來說，時間就是金錢，產品若能直接從雲林輸出，對於貨櫃運輸或是產品保鮮都能符合最大的時間與運送效益，更呼應節能減碳的世界趨勢，因此企業界相當樂見麥寮港的轉型。

▲雲林縣長張麗善爭取麥寮港改制商港，28天內力拚40萬份公投連署。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張麗善呼籲，繳交公投連署書的截止日期將至，特別拜託全臺灣年滿18歲的朋友們踴躍參與連署，一定要在2月12前將連署書寄至或送達「雲林縣工商發展投資策進會」，縣府彙整後，依規定在2月18日前將40萬份的連署書繳回中選會。

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關鍵字：麥寮港,商港,張麗善,工頭連署

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