雲林文化處長上班幫PO業配文？　陳璧君道歉：就任前的合作

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擔任雲林縣政府文化處長的陳璧君在工作之餘經營臉書粉絲專頁，被封為時尚女王，日前卻被民眾投訴利用上班時間幫廠商寫業配文，雖然那是在任職之前的合作文，但她還是出面道歉。縣長張麗善則念在陳璧君是初犯的份上，已經口頭告誡。

▲民眾質疑陳璧君在上班時間幫廠商PO文行銷。（圖／翻攝自Facebook／鐵打的貴婦 Stacie Chen 陳璧君）

根據《蘋果日報》報導，民眾質疑陳璧君在去年12月26日（25日上任）利用上班時間，在個人臉書PO文替合作的外語線上教學業者寫業配文；她強調，自己知道就職後不能做與公職無關的商業合作，引起爭議的PO文是在任職之前就約定好的，對於造成社會觀感不佳感到很抱歉，加上這次是初犯，縣長已經口頭告誡過不能再發生類似的形況。

而陳璧君事後也將引起質疑的貼文，從臉書粉絲專頁《鐵打的貴婦 Stacie Chen 陳璧君》上移除，在時尚界相當知名的她有時尚女王之稱，被稱為是鐵打的貴婦，具有節目主持人、作家、時尚專家、演說家、AIFI亞洲國際時尚學院創辦人、品牌顧問等多重身分，先前遠征紐約女裝周引起討論，後來又在巴黎女裝周被國際時尚媒體拍到，讓她身穿的華人品牌受到許多關注。

▲陳璧君曾擔任金馬51專刊計劃的造型師。（圖／記者徐文彬攝）

但在時尚界打滾多年的陳璧君去年底成為雲林縣長張麗善的小內閣成員，接任文化處長，當時她提到，自己和許多雲林人一樣，都是因為環境才被迫離開家鄉工作，如今縣長提出想讓雲林向前進的想法，這才有機會回到長期被邊緣化的故鄉，幫助這塊土地讓更多人看見。

張麗善當時公布小內閣名單時也強調，這些人絕對都是一時之選，11人中就有6人是雲林的「外漂子弟」，比率高達五成以上，包含女性、青年、不同黨派的人，目的就是希望從專業角度來改善雲林的各種問題，例如嚴重的空汙。

▼張麗善已口頭告誡陳璧君。（圖／記者屠惠剛攝）