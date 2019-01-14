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彰化版「卡管」案風波　議員三問王惠美：校長聘不聘？

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▲民進黨團彰化縣議員召開記者會，針對營養午餐與校園保全及國中小校長異動遴選，三問彰化縣長王惠美。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲彰化縣議會民進黨團議員召開記者會，針對營養午餐與校園保全及國中小校長異動遴選，三問彰化縣長王惠美。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

「校園安全 保不保？」「營養午餐 給不給」「學校校長 聘不聘？」民主進步黨彰化縣議會黨團14日召開記者會，三問王惠美縣長，要縣長說清楚最近讓縣民人心惶惶的諸多議題，上任未滿月，已讓人民手足無措。

▲▼彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣前副縣長林明裕在臉書公開寫下王縣長，善良是需要學習的。（圖／翻攝自林明裕臉書）

民進黨團總召尤瑞春議員說，近日有太多學校紛紛反應，原已完成第一階段遴選，早該接到聘書的校長，竟因為新縣長上任，將遴選結果作廢，第二階段更停止遴選，眼看離下學期越來越近，已屆齡退休的部份校長學校將面臨開學了而沒有校長的窘境，各校的學校運作與學童權益恐受到影響，請王縣長正視這個嚴重的問題，不要用政治力干預校園人事與遴選專業。

▲▼彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲縣長王惠美說，一切依法行政。

上午有名校長也透露，去年12月接到異動通知，原本2月1日即將到新校報到，如今卻因凍結人事，校方惜別餐會也吃了，班級送別會也表演了，家長會牌匾也送了，交接文件也處理好了，校長室也清空了，如今卻搞得啼笑皆非，簡直是彰化教育體制的大烏龍。

▲彰化縣教育處認為108年12月4日的彰化縣國中小校長異動遴選結果有瑕疵，暫不更動，延至7月遴選。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲員林國小僑信國小與靜修國小三所校長異動，也在此次遴選名單內。

副總召黃盛祿議員表示，最近王縣長打算重新檢討免費營養午餐，選舉公布上說要任期4年，年年免費營養午餐，難道是為了選票先騙再說嗎？這要讓支持的選民怎麼看待王縣長的承諾？

▲一校一保全的政策未來因為經費龐大，將由學校志工。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲一校一保全的政策未來因為經費龐大，將由學校志工代替。

記者會後，縣府教育處緊急發出聲明澄清，今年營養午餐，會依照已經通過的預算來執行。而針對108年度校園保全，縣府正在盤點學校工友、技工、臨時校安等人力，並協調志工家長或社區巡守來做統籌運用；縣長王惠美尊重遴選委員會的決議，但強調一切依法行政。有關國民中小學校長之聘任是否適用公務人員任用法第26之1條部分，俟教育部給予明確回函後，做後續適法性之處置。即日將召開校長遴選相關作業研商會議，邀集人事、法制、主計等單位及校長行政協會研商，確保校長權益。

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關鍵字：彰化縣議會,民進黨,卡管,王惠美

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