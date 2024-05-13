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全家貼「創意數學公式」提醒取貨帶證件！3萬人笑讚：謝謝數學老師

▲▼全家科技概念2號店。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家便利商店。（圖／記者蕭筠攝）

記者施怡妏／綜合報導

到超商取0元包裹，一定要攜帶證件，全家便利商店就貼出一張圖片，用「數學公式」提醒民眾要記得帶證件，貼文曝光，超過3萬名網友點讚，留言笑喊「幸好數學課這邊有聽」、「看半天才看懂」、「諧音哏已經滿足不了台灣人，連數學都淪陷」。

全家便利商店在Threads發文，貼出一張照片數學公式的照片「│要│C帶證件貨」，並留下一句話「懂的就懂」。貼文超過3萬人按讚，超過2500次的轉發，不少網友紛紛跳出來解答，「絕對要攜帶證件取貨」。

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留言中，網友大讚全家的創意，「這年頭看不懂數學還沒辦法看懂哏圖」、「絕對要帶證件取貨，數學不會騙你，不會就是不會」、「現在連滑社群也要懂數學了」、「C在排列組合有選取的意思」、「我竟然看懂了，謝謝數學老師」、「今天早上才考排列組合，下午又出現了」、「2003年的學生：學這些絕對值、機率到底有什麼用，以後又不會用到；2024年的學生：早知道當初好好學，現在連哏都看不懂」、「平常被數學虐待，以為躲到這裡就沒事了」。

還有網友提醒，帶證件一定要帶取貨人本人的證件，否則一樣不能領包裹，「證件要記得帶對欸」、「帶到不同名字的證件，一樣不能領，哭阿」、「有次帶錯，結果店員不給領」。

不過，若到7-11取貨忘記帶證件，只要下載「OPEN POINT」APP，點選「我的包裹」，就可以透過取件認證碼領取0元包裹。若是到全家便利商店取貨，則可以下載全家APP，點選「包裹」會員快取條碼，出示條碼給店員刷取，就無需再出示證件核對。

由 @familymart_tw 發佈
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