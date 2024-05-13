狼司機假借看夜景性侵女大生　辯「以為妳也想要」判7年半定讞

▲印尼籍女大生搭乘Uber，竟遭司機性侵。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台中一名印尼籍女大生小潘（化名），2021年某晚叫了Uber，打算回到學校，但卻遭Uber曾姓司機假借看夜景名義，帶上山性侵，曾男完事後還辯稱「我以為妳也想要」。一二審均將曾男判刑7年6月，案經上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

判決指出，小潘2021年開學前的9月15日凌晨1時33分許，在台中市區叫了Uber，目的地是郊區的某大學下車。平台後來呼叫曾男駕車前來。曾男見小潘為外國人士，在車上主動攀談。

車子開到臺中市沙鹿區臺灣大道某處路邊，曾男詢問小潘有無上山看過夜景。小潘拒絕後，曾男仍繼續詢問「可以陪我一下嗎？」、「陪我一下，我等一下會把你送到你學校，只有大概5分鐘時間」小潘擔心如果不答應，曾男不會將他載到學校，因此勉強答應。

車子開到山頂某處，非常昏暗、無燈光、無人無車，曾男先行將車停放在路邊，並要求小潘下車一起觀賞夜景，之後更擁抱小潘。小潘因孤立無援，擔心遭殺害，又打算下車看有無路可以跑走，因而同意下車。曾男抱完小潘後此時開始不安分，要求小潘上車，並在車上親吻小潘；之後以手性侵小潘。

小潘不斷用手推及用腳踢拒絕，但仍遭侵犯。就在曾男想要更進一步時，小潘大喊「不要了，我要回去了。」曾男遂罷手，將小潘帶回學校。小潘隨後報警，警方循線逮捕曾男，檢方依「利用駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會犯強制性交罪」，提起公訴。

法院審理時，曾男否認犯罪，辯稱當時是小潘主動說要看夜景，並在車上主動說要借錢，而後又主動拉他的手碰私密處，並索討2千元，小潘甚至動手搶他的皮包，才會發生拉扯，並未性侵。

但法院根據小潘在警詢、檢方訊問、法院審理時的多次供述，認定小潘供述屬實，況且也在小潘耳朵旁採集到曾男的DNA，甚至小潘說對方完事後還道歉說「不好意思，對不起，我以為你也想要。」法院也認定確實。最後一二審法院均將曾男判處有期徒刑7年6月。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。