陸首個「毛小孩候機室」啟用　貓狗分區還有娛樂遊戲空間

▲深圳寶安國際機場打造大陸首個「寵物候機廳」。（圖／翻攝深圳發布，下同）

記者魏有德／綜合報導

深圳寶安國際機場國內貨站8日正式啟用「寵物候機廳」，10隻萌寵成為首批享受「尊爵服務」的「貴客」。據了解，該寵物候機廳採取「貓狗分區」，避免造成混亂，同時，候機廳內還設有寵物娛樂活動空間，藉此緩解寵物出門時的焦慮情緒。

《金台資訊》報導，深圳寶安國際機場寵物候機廳位於國內貨站B1區，室內面積約210平方米（公尺），廳內配套有全方位監測系統，可對溫度、濕度、PM2.5、PM10、氨氣進行24小時監控和預警。

深圳寶安國際機場相關負責人表示，寵物候機廳的建立改變過去寵物與航空貨物混合運輸的托運方式，同時，基於數位化平台和物聯網技術，該候機廳還引入遠程醫療診斷系統和衛生防疫措施，為寵物提供寄養，護理等服務，最大程度確保寵物的安全和舒適。

此外，深圳寶安機場也推出一站式寵物出行服務，由專業的寵物科技公司負責，透過寵物專家和先進設施設備，提通寵物們專門的安檢登機通道、專人看護、定時巡視、按需添食餵水及因航班延誤導致的滯留寵物免費寄養服務等。

該服務還整合接送資源，提供寵物機票預訂、寵物專車、寵物航空箱、代辦檢疫檢驗證等服務，實現「航空+地面」聯運全流程無縫銜接。