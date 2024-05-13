冷血滅門！三重女婿「帶狗狗逃亡」在想啥？　網炸鍋洗版

▲張姓嫌犯抱著狗狗抵警局。（圖／記者陳以昇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

三重滅門案震驚社會，24歲張姓女婿涉嫌殺害69歲劉姓岳母、30歲陳姓妻子和3歲外孫，然而案發後他卻帶著狗狗逃亡，連人帶狗遭移送的畫面，更掀起熱議。許多人忍不住吐槽，「抱一隻馬上判可教化」、「可憐的狗狗」。

網友在PTT發文提到，「最近那個滅門血案凶手，為什麼殺了三個人之後還帶著狗亡命天涯？不覺得一邊逃亡還要一邊照顧狗很累嗎？還要準備飼料、水，帶出去散步，這是一個通緝犯應該做的事嗎？」

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其中，張嫌抱著博美狗被移送的一幕，讓網友們吵翻了，洗版直呼「這隻狗真可憐」、「愛人不如愛狗」、「狗命比人命重要」、「殺了三個人，被抓了，竟然還抱著狗，這是什麼心態」、「完蛋，搞一個可教化的預告」、「可憐的糯米」。

▲張嫌落網。（圖／記者陳以昇攝）

回顧這起案件，張男1日將妻子陳女殺害後，隔天凌晨又殺了岳母和繼子，後來不僅同屋伴屍，還假冒兩人身分，替他們回訊息，更以手機壞了，無法視訊、拍照為由，想瞞過不斷傳訊息詢問狀況的陳女姊姊，直到6日才帶著她們的手機逃亡至台中，最後於12日被警方逮獲。

不僅如此，張嫌在涉案後，還一度請人到家裡清魚缸，謊稱屋內瀰漫的是死魚的臭味；水族館員工則表示，當時屋內瀰漫濃厚臭味，但張嫌只說是死魚，也不願將緊閉的門窗打開，僅將冷氣開得更強，然後從頭到尾只看到張嫌一人。

對此，法醫高大成推測，張嫌是想藉此把臭味推給死魚，當作不知道人已經死了的證明，以逃避重嫌。

▼陳家大姊在堂姊的陪同下，到分局將愛犬糯米帶走。（圖／記者陳以昇攝）