今明全台變天　「下最大」地區曝

記者陳俊宏／台北報導

全台下2天！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，今天是一年一度的母親節，但受到鋒面的影響，天氣將會有比較大的變化，中部以北到宜蘭一帶受鋒面的影響會比較大，預估從下午開始一直到周一上午之間，有機會出現局部較大雨勢。

吳聖宇分析，受到鋒面逐漸接近影響，今天上午開始就會有些鋒前的雲層水氣逐漸移入，西半部、東北部將會逐漸有局部短暫陣雨出現。

吳聖宇說，下午到晚間隨著鋒面南移來到台灣上空，並且逐漸通過，西半部、東北部進一步轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，尤其台中以北到宜蘭一帶可能有局部較大雨勢發生機會，彰化以南預報雨勢相對較小一些，花東也將會有短暫陣雨或雷雨，花東沿海也可能有局部較大雨勢可能性。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳聖宇指出，周一鋒面很快往東往南逐漸離開台灣上空，後續東北季風配合中層水氣陸續通過，上午西半部、東北部仍有短暫陣雨或雷雨，西半部山區還是有局部較多的累積雨量，花東地區也會有短暫陣雨機會。

吳聖宇提到，下午雨勢逐漸減緩，剩下中南部山區以及花東還有些短暫陣雨，北部逐漸轉為多雲或陰的天氣，到了晚間降雨更為減少，各地大致恢復多雲或陰的天氣。

吳聖宇提醒，周一溫度將有明顯轉涼，北部、東半部白天高溫大約在25-27度左右，中南部則仍有28-30度或以上，北台灣轉涼感受會比較明顯。

▼母親節全台變天。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



吳聖宇分析，周二持續受東北季風影響，要等到周三東北季風才會逐漸減弱，風向也漸轉為偏東風，水氣持續偏少，空氣較偏乾，中南部山區午後可能有些局部短暫陣雨，其他大部分地方都是多雲或晴的天氣為主；溫度方面隨著天氣好轉，陽光露臉，北部、東半部的溫度開始回升。

吳聖宇表示，周四、周五另一波東北季風又再增強南下，台灣附近水氣略為增多，但預報資料看起來降雨反應並不明顯，東半部有局部短暫陣雨，中南部山區午後也還是有局部短暫陣雨機會，其他地方仍為多雲或晴。

吳聖宇指出，下周末台灣附近風向轉為偏東風，天氣型態變化不大，東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部短暫陣雨，預報資料來看天氣還是比較穩定一些；再下一波鋒面影響可能要等到20號之後，不過時間還很久遠，仍要觀察。