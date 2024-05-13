吃火鍋花800多元！她見「男友臉綠」卻暗爽　網吵翻：太奇怪了

▲原PO花了865元吃火鍋。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

一餐的費用落在哪比較合理？一名女網友發文表示，男友日前給了她1000元，讓她自己出去吃飯，結果對方後來得知她花了865元後，便一臉不開心，讓她覺得很好笑。貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「男友不爽我花他錢吃太貴」為標題發文，提到她和男友本來說好要一起出去吃飯，但對方不知為何，突然不想要出門，於是拿了1000元給她，讓她自己出門吃火鍋。

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原PO拿了錢以後，就真的跑去吃火鍋，一共花了865元。事後男友得知價格瞬間臉綠，而原PO則認為，因為男友並沒有限制她這筆錢該怎麼花，所以當然也無法怪她，最後看到對方一臉不爽，就讓她覺得很好笑。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「原本想說點什麼，但還是算了」、「老實說，遇到對的人，能力尚可的話不會特別在意另一半對於『飲食』上的開銷；但相對，如果懂得體諒金錢得來不易的另一半，那就會覺得吃得飽、穿得暖就好」、「要吃自己不會出錢嗎」、「另一半拿錢給我叫我吃飯，我也會儘量不要點太多太貴欸，點很多就算了，對方覺得貴還暗爽，太奇怪了吧」。

不過也有網友認為，「不想請、沒錢請的幹嘛說要請」、「他自己爽約在先，讓你只能一個人吃飯，然後也就1000塊還敢跟你生氣」。文章雖引起討論，但也有不少網友質疑真實性。