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社會 社會焦點 保障人權

小春演唱會遇鬧場！秒喊「我長大了」：拖出去報警　全場歌迷嗨炸

記者許宥孺／高雄報導

頑童MJ116成員小春Kenzy，11日於高雄LIVE WAREHOUSE舉辦個人演唱會，散場時他邀歌迷拍合照，但台下一名粉絲卻突喊「拍遺照」，引起其他粉絲不滿，台下也發生推擠衝突。小春則要大家冷靜，表示工作人員會把鬧事的人拖出去，叫警察來處理，「我也長大了，不能再像小時候一樣解決事情」，簡單幾句話成功化解現場尷尬氣氛，歌迷聽了也尖叫嗨翻。

▲小春Kenzy 。（圖／翻攝自IG）

▲小春Kenzy日前開個人演唱會專場。（圖／翻攝自IG）

網路流傳一段畫面，指小春在高雄開演唱會，結束時想跟大家拍大合照，台下一迷男子卻大喊「拍遺照」，結果就被扁了。

▲▼小春Kenzy演唱會遇鬧場。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲小春Kenzy演唱會遇鬧場。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

畫面中可見，當時小春聽完臉色難看，工作人員趕緊上台安撫他的情緒，小春也隨即要工作人員了解該名歌迷的狀況，其他歌迷也紛紛表達不滿，直呼：「你的(遺照)是不是？」台下隨即出現推擠糾紛，並疑似有人出拳打人，現場爆出「不要打了」、「不要碰我」等語。

小春則對歌迷喊話：「大家不要緊張，他們(工作人員)會把人拖出去，鬧事的人拖出去就好，等下叫警察來處理，沒事。」歌迷聽完一陣尖叫，小春說：「沒辦法，我也長大了，我們不能再像小時候一樣解決事情。」簡單幾句話成功化解尷尬氣氛。

▲▼小春Kenzy演唱會遇鬧場。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲▼台下歌迷鬧場，小春幾句話化解尷尬氣氛。（圖／翻攝自IG）

▲▼小春Kenzy演唱會遇鬧場。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

鹽埕分局表示，11日晚間9點8分接獲報案，警方到場後將現場36歲廖姓男子等5人帶返派出所了解，該倉庫當時在舉辦歌手演唱會，當時演唱會過程中，廖姓男子說出「拍遺照」等語，與他人發生口角爭執，不過廖男及友人都表示未遭人毆打，也不願提出任何告訴；經詢問歌手經紀人，也表示當時未發生毆打情事，僅有口角衝突發生。

警方表示，演唱會現場沒有監視器畫面，警方將依據影片內容所涉情節，將相關人等通知到案說明，依刑法或社會秩序維護法偵處。

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