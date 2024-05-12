祖孫三代滅門「生前天倫畫面曝」！半年前出遊幫嬤慶生…兇嫌也在場

▲祖孫三代去年底一同到中台灣旅遊。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

新北市三重昨（11日）發生祖孫三代滅門慘案，69歲劉婦、30歲二女兒陳女、3歲男童被以棉被裹屍，陳屍床上。涉案兇嫌是陳女的24歲丈夫張男，他疑因懷疑老婆出軌，1日動手掐死對方，隔天再勒死岳母及繼子。事實上，3名死者在去年底還曾與兇嫌一同到中台灣幫媽媽慶生，3人留下開心合照，不料如今卻都遭殘忍殺害，令人不勝唏噓。

據了解，張男1日懷疑老婆劈腿，雙方爆發衝突，他一怒之下竟動手將妻子掐死，隔天凌晨，他又與岳母為了40萬債務問題爭吵，再動手掐死岳母，至於為何殺死3歲繼子？張男一開始不願說明，之後才鬆口坦承小孩也是被他掐死。

事實上，張男與陳女結婚後，一家四口就搬到三重案發大樓同住，平時都由岳母照顧繼子。根據陳女幫孩子經營的粉絲專頁，一家四口看似相處融洽，去年11月時，4人為慶祝媽媽生日，還到嘉義和台中兩天一夜旅行，祖孫三代也在當時留下多張開心合照，不料時隔半年，3人均在母親節前遭到張男殺害。

經調查，張男殺害妻子一家三口並伴屍5天後，上周一（6日）就帶著岳母及妻子的手機逃逸到台中，不但假冒岳母身分，回應陳女姊姊訊息報平安，也替妻子回應同事及友人，直到上周四（9日）將岳母手機關機、昨天（11日）將妻子手機關機。今天（12日）警方逮獲張男後，2人的手機也連同查獲。