除毛師IG公開PO「除毛部位照」批客人！全場炸鍋：不敢恭維

▲原PO認為除毛師發照抱怨不太妥當。（圖／翻攝自IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人為了美觀會去除毛，但不管除哪裡的毛髮，對客人來說都是隱私。就有網友在滑IG時，發現一位除毛師卻PO出客戶的施作部位批，「再不好好去角質啊！整個都內包毛」，雖然照片看不出什麼，但不少人仍直呼無法接受，「這樣做生意我也不敢恭維」、「只抱怨的話就算了，放照片真的很過分欸！」

原PO在Dcard上發文「只有我覺得不太妥當嗎？」最近追蹤了一位除毛師的IG，卻看到對方PO出客戶施作部位的照片。照片中，除毛師用化妝棉遮住一處，拍下一小片皮膚，文中則抱怨，客人都沒有好好去角質，導致長出內包毛，清到差點鬥雞眼。

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原PO表示，能理解除毛師可能會覺得，客人怎麼不好好保養，但如果自己是該位客人，被這樣放在IG限時動態公審，不會想回頭消費，不知道是不是自己太敏感。

看到照片後，許多人也無法接受，「花自己的錢還要被PUA，真的不值得」、「這是私密處嗎？如果是的話也太誇張了吧…我會想告她==」、「這種發牢騷只適合po在私人帳號或跟朋友說，在自己商業帳號上po實在不太妥」、「有可能是熟客或朋友才故意這樣說，不過以一般客戶的視角來說，大家都會不敢去消費吧？」

還有網友有感直呼惹人厭，「之前去清粉刺，美容師居然問我有沒有好好在洗臉、怎麼粉刺那麼多？我如果沒粉刺來找你清幹嘛」、「超討厭這種自以為是、教訓客人的美容業者…我之前霧眉也遇過這種，把客人當小學生教訓的…」、「看過一個紋繡師，在公開帳號批評霧唇客人的唇況，用詞不是很好聽，那篇限動甚至還有買廣告…看了真的不會想去。」