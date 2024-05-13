國民黨發表「國家安全戰略法」　陳永康：中共對台像蠎蛇愈纏愈緊

▲國政基金會董事長朱立倫與立委陳永康等人出席國民黨「國家安全戰略法」發表會。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

國政基金會國家安全組召集人陳永康13日發表「國家安全戰略法」，他表示，中共對台四路並用，像蠎蛇一樣愈纏愈緊，兩棲進犯是最後手段，現在是在消耗民心士氣及軍事戰力，但短期還不會打，採取桶箍式戰法。

擔任國政基金會董事長的朱立倫表示，中華民國是國民黨創建，國家利益高於政黨利益，政黨利益高於個人利益，一向是國民黨所堅持，國家安全是智庫長期以來努力強化目標，智庫結合黨團認為應設「國家安全戰略法」，顯示國民黨是最負責的政黨，一切以國家利益為最高目標，一切以國家安全為最重要考量，民進黨不必忙於貼標籤，希望朝野共同支持「國家安全戰略法」。

陳永康指出，在瞬息萬變的國際情勢，如果沒有國家安全戰略，會產生資源分配不均、策略不會同調、跨部協調困難、法制不夠周延、努力不能同步、政策難以連續等問題，這些風險、模糊及不確定性最後結果是產生危機。

陳永康說明，制訂「國家安全戰略法」的目的在於從「思維路徑」及「預算路徑」面先予串接，再於「評估考核路徑」加以跟進，最終創造一個良性循環，兼顧「變」與「常」的國家安全戰略需求。他用矩陣式明列目的、方法、手段及步驟，以及各面項戰略指導。

陳永康說，中共對台四路並用，像蠎蛇一樣愈纏愈緊， 兩棲進犯是最後手段，現在是在消耗我們的民心士氣及軍事戰力，但短期還不會打，採取桶箍式戰法。

最後，朱立倫表示，國民黨智庫以具體行動顯示，在當前詭譎多變的國際政局和兩岸關係中，中國國民黨是最負責任、專業能力最高、最能在國家安全領域擘劃藍圖的政黨，今日發表會讓全國民眾更加認識到國家安全必須依據嚴謹的方法論，不能任由意識形態左右。他強調，國民黨身為國會最大黨，必會善盡其職，透過施政監督及預算把關，成為國家安全的中流砥柱。