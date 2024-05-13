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社會 社會焦點 保障人權

軟爛男吃喝都靠「某大姐」！殺3人捲10萬逃　被逮有說有笑無悔意

▲▼狠心張男為了錢殺害妻子、岳母及繼子 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲狠心張男為了錢殺害妻子、岳母及繼子 。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陳以昇、陸運陞／新北報導

新北市三重區進安街一處社區大樓發生滅門血案，嫩夫因揪團打麻將牌與大6歲「某大姐」閃婚，婚後無業再因賭債與妻多次爭吵，還向同住岳母借款40萬，雖然吃、喝、住都靠妻在CLUB上班賺錢；但他卻不知感恩，坦承因缺錢，2天內，先後將妻子、岳母及3歲繼子殘忍掐死，更無恥拿走亡妻留在房間的10多萬現金逃亡台中，遭逮捕時更談笑自若毫無悔意。

據悉，24歲張姓男子在2022年間，在30歲陳女揪團的麻將牌局相識，2人隨即墜入愛河，同年7月7日登記結婚，婚後2人與陳女母親69歲劉婦及與前男友生的3歲小兒子，在三重區進安街一處新的社區大樓租屋同住，為了支付家中所有開銷及高額租金，她在北市林森北路六條通CLUB上班賺錢。

張男娶了「某大姐」，家中吃、喝、住都靠陳女，原以為會更佳疼愛妻子，但他不但無業還到處賭，在外欠下巨額債務，為了還錢把自己銀行帳戶賣給詐騙集團，涉犯詐欺罪遭到通緝，2023年間，還透過妻子向岳母劉婦懇求借款40萬幫他還債，更用岳母身份向銀行借款逾期未還被催款。

張男不知感恩，上個月（4月）再因賭債問題與陳妻大吵一架，想到岳母的40萬未還，又偷用她身份借錢逾期未還被催款，早晚東窗事發，心裡暗自埋下殺機；張男供稱，5月1日凌晨，趁睡在旁邊的妻子熟睡時徒手掐死她，伴屍1天後，2日凌晨4時許，跑到岳母房內同樣手法掐死劉婦，到了晚間7時許，再掐死3歲繼子。

▲▼涉案女婿張男被帶回調查 。（圖／記者陳以昇攝）

▲張嫌落網時手上還抱著博美犬「糯米」。（圖／記者陳以昇攝）

張男狠殺3人後，6日中午12時許，拿走陳妻放在房間內的10多萬現金，再將養的寵物博美狗「糯米」裝袋，坐白牌計程車直奔板橋火車站，再搭高鐵到台中下車，為了攜帶寵物方便住宿，上網訂了日租套房，闊氣地付了訂金及一個月租屋費。

12日上午10時許，檢警專案小組獲報17小時後，循線在台中順平路日租套房將他逮捕，但他落網押送返回新北市時，與員警談笑自若絲毫無任何悔意，警方偵訊時他的供詞與相驗3人遺體的結果有出入，將擇日解剖釐清真相，13日上午10時許，將移送新北地檢署由檢察官進行複訊。

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