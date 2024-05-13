台南崇德市場女童遭打10多記耳光！路人看不下去　警追動手狠婦

▲台南崇德市場內，一名婦人不知何故竟在大庭廣眾下對1名女童連打耳光，打到女童都站不穩，引起一旁民眾公憤。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區崇德市場內，一名婦人不知何故，竟在大庭廣眾下對1名女童打耳光，女童被打到連站都站不穩，該名婦人還不停手，又連打10多記耳光，一民眾都看不下去，怒聲出言制止並紛紛說要報警。有網友拍攝影片PO網爆料，台南市警一分局表示未接獲報案，將介入調查。

台南市警一分局指出說，針對此事，警方沒有接獲民眾檢舉或報案，將主動介入，依影片內容並追查該名疑似家長及受害女童，依法調查後如有管教不當問題，將依違反兒童及少年福利與權益保障法相關規定辦理。

有關網路流傳、母親節當天有不明女子於公眾場合打孩童巴掌，社會局表示該婦人之行為恐已違反兒童及少年福利與權益保障法第49條規定，目前警政機關正協尋該名婦人，若查明屬實，將依兒權法開罰。

社會局提醒民眾一旦發現疑似兒少虐待，可善用113保護專線、110報案，或至「社會安全網-關懷E起來」網站通報，通報者的身分資訊會完全保密，同時也能確保受害人的相關資訊不會外洩。將逕行了解相關案情，並依法查處。