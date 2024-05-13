三重女婿殺祖孫3人還找人清魚缸　高大成：證明不知道人死了

▲張嫌落網。（圖／記者陳以昇攝）



記者張靖榕／綜合報導

新北三重祖孫滅門命案，除了張嫌殺害3人卻把狗抱走外，還有一點令人感到奇怪，究竟為何在逃亡前要請人來家中清魚缸，謊稱屋內瀰漫的是死魚的臭味。對此，法醫高大成推測，張嫌是想藉此把臭味推給死魚，當作不知道人已經死了的證明，以逃避重嫌。

高大成根據先前新聞報導推測，包括張嫌與妻子爭執等，認為張嫌應該是在房內與陳姓妻子爭執後將對方殺害，而爭執當下可能因為3歲繼子在哭，所以拿毛巾塞進小孩嘴裡導致因此窒息死亡，之後再將進來查看的岳母殺害。不過最新消息指出，張嫌是在1日凌晨趁妻子熟睡之際將其掐死，2日凌晨再掐死岳母，當晚7時掐死3歲繼子。

警方調閱監視器時發現，張嫌於5日、逃亡前一天，曾帶一名陌生的黑衣男子進入家中，經查該男是一名洗魚缸的23歲水族館員工。員工表示從頭到尾只有看到張嫌一人，而且屋內瀰漫濃厚臭味，但張嫌當時只說是死魚的臭味，還不願把緊閉的門窗打開，只是把冷氣開得更強，現場卻沒看到任何死魚。

▲高大成認為找人清魚缸，是張嫌想逃避重罪的手段。（圖／記者許權毅攝）



高大成推測，張嫌是想藉著讓業者來清魚缸，使得對方成為證人，證明自己回去過住處，但不知道人死在房間裡。他說這樣的做法並不會扭轉任何事情，這只是張嫌幼稚的想法而已。

至於張嫌是否可能先下毒再殺害3人，高大成表示，若死者體內有致命毒物，就可能不會出現蛆，反而該查是否有下安眠藥，也應了解死者指甲裡有無皮屑反應，來判斷雙方生前是否有激烈爭吵。