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社會 社會焦點 保障人權

結婚不到2年！三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

新北市三重昨（11日）發生祖孫三代滅門慘案！69歲劉婦、30歲二女兒陳女、3歲男童被以棉被包裹陳屍床上。涉案兇嫌是陳女的24歲丈夫張男，他疑因懷疑老婆出軌，1日動手掐死對方，隔天再勒死岳母及繼子。據了解，陳女生前在林森北路一間酒吧擔任接待，2022年7月與張男登記結婚，豈料新婚不到2年竟遭老公痛下殺手。

▲▼陳女生前曾在林森北路一家酒吧擔任接待 。（圖／翻攝陳女臉書）

▲陳女生前曾在林森北路一家酒吧擔任接待 。（圖／翻攝陳女臉書）

據了解，30歲陳女與前男友育有2子，其中1名3歲兒子與陳女同住，離婚後陳女於2022年7月與張男登記結婚。從陳女臉書中發現，她身材嬌小外型亮麗，高職畢業後，曾在早餐店、飲料店、便利商店、網咖及牛肉麵店擔任店員，但每份工作都做不滿1年，2015年起在林森北路1間酒吧擔任接待。

▲愛犬糯米其實是陳女母親養的狗 。（圖／翻攝陳女IG）

▲愛犬糯米其實是陳女母親養的狗 。（圖／翻攝陳女IG）

張男犯案後還帶著愛犬「糯米」逃亡，就連被上銬送到警局時仍堅持抱著愛犬博美「糯米」，但從陳女IG發現，「糯米」其實是陳女媽媽養的狗狗，一家人將狗狗視如愛子，平時陳女也時常在IG曬出與狗狗互動影片。

張男與陳女結婚後，一家四口就搬到三重案發大樓同住，平時都由岳母照顧繼子。陳女姐姐透漏，媽媽有借40萬元給張男，還有接到銀行催繳電話，懷疑張男在外負債已走投無路，才與妹妹及媽媽發生衝突。

▲▼ 三重祖孫滅門，張姓嫌犯抱狗抵警局。（圖／記者陳以昇攝）

▲張姓嫌犯抱狗抵警局。（圖／記者陳以昇攝）

據悉，姊姊5日曾打給媽媽，但那時候媽媽就已經遇害，是張男拿岳母手機與姊姊對話，姊姊覺得奇怪，11日下午5時50分報案，會同消防隊與轄區員警到租屋處，請鎖匠開門後才發現這起命案。警方今天在台中逮捕張男時，他身上帶著岳母跟妻子的手機。

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