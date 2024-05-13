▲一番賞翻版！西門町唐吉訶德驚爆「藏籤」，店員：一開始被抽走就沒人要玩了。（資料照片／記者林敬旻攝）

記者王威智／綜合報導

日本知名賣場唐吉訶德西門店近日被爆藏籤風波。一名網友在臉書上指出，他和朋友在唐吉訶德的情趣用品區，為了抽到大獎「TENGA FLIP ORB」，把最後的6顆扭蛋全包，結果發現沒有大獎籤。該網友質疑店家，店員卻回應「因為疏失所以搞錯了獎單，導致大獎ORB從來就不在機器裡」。此事引發網友熱議，許多人認為這是「一番賞翻版」，並質疑這是詐欺行為。

綜合媒體報導，該網友在貼文中詳細描述了整個過程，他們在扭蛋機旁看到其他人在抽，但大獎都沒有被開出，於是他們決定包下剩下的6顆扭蛋。然而，當他們轉出來的6顆扭蛋都不是大獎ORB時，他們開始質疑店員。店員卻回應說，如果一開始就把大獎放進去，被抽走後就沒人要抽了。最後，店家主管到場說，可能因為「疏失」所以搞錯了獎單，導致大獎ORB從來就不在機器裡。

該網友質疑，已經把全部的東西抽完了，為什麼還要花錢？店家主管卻回應「因為裡面只有99顆，所以多1顆要花錢是很正常的」。最後，店長趕抵，承認疏失，並直接給兩個大獎，不額外收錢。

此事引發網友熱議，許多人認為這是「一番賞翻版」，並質疑這是詐欺行為。對此，轄區西門町派出所證實此事，稱有民眾至派出所詢問唐吉訶德西門店疑似遭遇詐騙情事，但並未表示提告詐欺或相關告訴。

對此，至今（13日）上午截稿前唐吉訶德尚未發表任何回應，然而，被店家指稱有疏失的廠商Tenga，其臉書粉專小編在被網友點名後，已在留言區公開說明。Tenga小編表明，公司已緊急與唐吉訶德聯繫，了解內部相關情況並確認事實。「我們對於可能造成的困擾表示深深的歉意，確認相關細節及事實狀況之後，我們將會依法進行適當的處理，謝謝。」