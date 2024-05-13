12歲童腹痛狂吐！腸發黑剖腹取「5cm香菇」...因為不喜歡就直接吞

▲男童不愛吃香菇，一口硬吞造成腸阻塞。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名12歲男童，日前因腹痛、嘔吐到高雄榮總掛急診，因住院沒有明顯改善，醫師進一步掃腹部電腦斷層掃描，發現男童的小腸有異物阻塞，經緊急剖腹手術，取出一顆5公分完好的香菇。男童嚇壞表示，因為不喜歡香菇的味道，直接吞下去。醫師解釋，香菇不好消化，直接吞就會造成腸阻塞。

收治病例的高雄榮總兒童腸胃科醫師何珮瑜表示，一名12歲方小弟在假日掛急診，父母焦急地表示，兒子已持續嘔吐2天，合併有肚子疼痛，什麼也吃不下，連嘔吐物都已經能看到綠色膽汁。

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父母進一步表示，兒子在就醫前一天到中部玩，在夜市吃過五分熟的牛排，之後就開始腸胃不舒服，一直覺得肚子很脹。當時去其他醫院就醫過，醫師診斷是腸胃炎合併脫水，建議住院。但是因為家在南部，因此選擇回南部治療。

▲CT照出腸子有異物。（圖／記者許宥孺翻攝）

何珮瑜醫師評估後，讓方小弟先住院觀察，不過2天後症狀沒有明顯改善，不僅無法進食，還持續嘔吐、腹痛、腹脹。醫師決定做腹部電腦斷層掃描，發現方小弟的小腸中有異物卡住，緊急會診兒童外科王國強醫師。

經過剖腹手術處理，發現方小弟的腸子發黑、發脹，一顆幾近完好未消化、5公分長的香菇卡在腸子中，造成腸子阻塞，食物完全無法通過腸道。經過手術的移除後，方小弟終於不會嘔吐腹痛，開心的回家了。

▲▼手術中發現方小弟的腸子發黑發脹。（圖／記者許宥孺翻攝）

何珮瑜表示，經詢問方小弟，他表示，不喜歡香菇的味道，而一周前的便當有香菇，他不敢咬便直接吞下去，才造成香菇幾乎完全沒有消化，阻塞住腸道。

何珮瑜強調，持續嘔吐腹痛的可能性有很多，異物的阻塞也有可能。菇類等食物因不好消化，建議大家多嚼食幾下再吞下去，以免卡住腸胃道，需要手術或內視鏡等等的處置。