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半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來：比我年薪還高！男冷掉分手

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲女友靜悄悄在背後，看著原PO高額獎金入帳。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

收入是個人隱私，就連伴侶也不想全盤告知！一名男網友透露，半夜終於等到超級大筆的獎金入帳，正在暗爽的時候，女友從背後驚喊，「你的這個獎金，比我年收入還高」，讓原PO瞬間傻掉。後來，女友問能否養她，因為想辭掉工作當家庭主婦，氣得原PO隔天提出分手。

一名男網友在Dcard表示，與女友交往快5個月且同居中，而5月是公司發放年度最大筆獎金的時候，某天凌晨，原PO偷偷起床狂刷系統，果真數字很不錯，讓原PO嘴角不禁上揚，「突然笑出聲了一下！」

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千想萬想也沒料想到，女友在他背後激動大喊「你的這個獎金，比我年收入還高！」原PO轉身抖動身體，「一瞬間我突然也就慌掉了。」

原PO內心非常不滿，認為女友不應該靜靜地偷看，接著隨便解釋「喔沒有啦，公司這兩年大噴發所以才有，這個是很吃公司營利的，我也不是年年領這樣」，接著催女友趕緊睡覺。

無奈女友被這筆獎金煞到了，一直對著原PO耳邊說，「喔天啊～你的獎金是我的年收入～那我這樣以後可以...」「那你會養我嗎？以後我不想工作，我只想待在家裡等你下班回來」。

面對女友見錢眼開的舉止，讓原PO直呼冷掉，也萌生分手的想法，於是狠嗆「可以東西收一收，我先送妳回家去吧！」

底下網友熱議，「我覺得甩得好」、「聽到這種話誰不會冷，如果能永遠保持現在的外表跟身材再說啦，還想要別人養妳」、「突然覺得自己真的是天使老婆耶，完全不會過問薪水、獎金、加薪那些」、「還好你跑了，這結婚了會很可怕」、「真的會背脊發涼，都在算計對方的錢」。

不過也有人認為，「我也會跟我男友說這些話，還好他EQ高你很多，『養啊為什麼不養』，多好聽的一句話，然後～我繼續努力上班」。

事後，原PO補充後續，送女友回家後就提分手了，結果被對方的親友團指指點點，「罵得狗血淋頭，說這點小事而已，真是不受到尊重...唉。」

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