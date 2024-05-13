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社會 社會焦點 保障人權

怪鄰居太吵狠刺3刀奪命！基隆男跳碧砂漁港被逮　判14年定讞

▲▼（打碼）基隆男砍死鄰居，碧砂漁港跳海。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲男子砍死鄰居，檢警海巡在碧砂漁港逮捕他。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

基隆市男子許朝宗，懷疑樓上鄰居製造噪音害他失眠，多次與對方口角。2022年9月間，許男趁著鄰居下樓倒垃圾時，持利刃刺入對方頸部，殺害鄰居。許男犯案後跳入碧砂漁港，泡在海水中一晚，企圖躲避責任但仍遭逮。一二審均將許男判刑14年，案經上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

判決指出，許男（現年68歲）17年前約50歲左右就退休，平日僅自己一人居住在基隆市中正區某公寓2樓，生活頓失重心，身心出現狀況，而有焦慮及憂鬱症狀；這也讓他原本就易怒的個性，更加暴躁，不易入眠。許男也因為這些因素，更加難以忍受聲響。

至於本案被害人是住在許男樓上、大一歲的黃姓男子，許男認為黃男經常發出地板、牆壁的噪音，吵得難以入眠，因此常常找黃男理論，2人也為此經常爆發口角。案發前三個月，許男狀況更加惡化，認為自己被黃男以三字經辱罵，甚至附近有鄰居播放帶髒話的佛經，許男感覺自己被周邊的鄰居「監視」、「針對」。

案發前5天，許男與黃男大吵一架後，就拿出家中的水果刀，暗藏在一樓的機車行李箱內。案發當晚8點多，許男趁著黃男下樓倒垃圾時，再度上前質問製造噪音的事情，但黃男不理會。許男怒氣爆發，拿出預藏在機車裡的水果刀，朝黃男的頸部、背部、肩膀等處，共計刺入3刀。黃男因頸動脈遭砍斷，倒臥血泊中，緊急送醫不治。

▲▼（打碼）基隆男砍死鄰居，碧砂漁港跳海。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲男子殺人後躲在碼頭下方，泡水一晚上。（圖／記者郭世賢翻攝）

許男犯案後逃逸，並丟棄兇刀駕車到碧砂漁港，縱身一躍跳入海中。警方獲報後到場搜尋，直到隔天上午6點半左右，才發現許男躲在碼頭接駁平台下，身體大部分都泡在海水裡，已經超過8個小時。警方逮捕許男，檢方依照「殺人罪」嫌提起公訴。

一二審法院均認定許男有精神疾病，但行為時並未受精神疾病影響而喪失行為辨識能力，不予減刑，均將許男判刑14年。案件上訴第三審，最高法院13日駁回上訴定讞。

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