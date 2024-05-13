快訊／沒人換電池！Gogoro換電站突爆炸起火　加油站員工：很恐怖

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市前金區今(13日)上午10點58分發生一起火警，位於中正四路上一處加油站，突然傳出「碰」一聲巨響，當時加油站員工都在加油島上，發現一旁的Gogoro換電站突然冒出火煙，緊急報案，消防局派遣鼓山分隊、前金分隊、新興分隊趕往撲滅火勢。加油站員工則表示，當時沒有人在換電池，突然傳出爆炸聲，「非常恐怖」。

▲Gogoro換電站突爆炸起火。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市消防局第一大隊第一中隊長沈祈祥表示，接獲報案後，派遣6車11人到達現場，同仁立即以滅火器、鋪水線防護。目前充電站已沒有火勢，初步認為是充電座內的電池引發火警，加油站已將換電站斷電，不過充電座電池仍有餘電，必須等它釋放完，再做周界防護，目前已沒有聲音和火煙，事故未造成人員受傷。

對於這起意外，Gogoro 聲明如下：

Gogoro 表示，中控中心接獲該電池交換站意外事件的即時警示後，便立即阻斷該電池交換站電力，值班工作人員也馬上前往現場。目前現場已處理完畢，確認沒有人員、車輛、建物與其他物件遭受影響。另，該站目前已暫停使用，建議車主透過 App 查詢，前往附近的電池交換站換電。

Gogoro 電池交換系統擁有完善的安全保護機制、以及 24 小時系統自動偵測與即時警示通報系統，若發生任何突發事件，皆會依標準作業流程在第一時間啟動防護措施，包含自我保護機制啟動、立即阻斷電力、並通知相關單位等。

▼消防隊趕往撲滅火勢。（圖／記者吳世龍攝）