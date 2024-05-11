Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

▲如何關閉Google儲存用戶的語音和音訊活動？簡易步驟教學。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

用戶在使用Google時，無論是Google搜尋、Google助理或Google地圖，所產生的語音和音訊活動都將儲存到Google伺服器上的Google帳戶，Google會記錄用戶的聲音，並將其儲存起來以供其他用途，然而這構成了隱私問題，當網路犯罪分子竊取用戶資訊時，他們就可以收聽電話錄音並從Google儲存的資料中竊取資訊，若想要關閉此功能則僅需要幾個步驟。

據《每日郵報》報導，當用戶使用Google搜尋、Google助理或Google地圖時所產生的音訊，Google將運用語音和音訊活動來開發及改善音訊辨識技術，以及採用這些技術的Google服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管Google及亞馬遜和蘋果等其他公司稱，他們的人工智慧助理軟體，如Alexa和Siri僅監聽命令，但事實是它仍然構成了主要的隱私問題，如果網路犯罪分子存取帳戶或入侵智慧型設備，他們就可以收聽電話錄音並從Google儲存的資料中竊取資訊。

據Google帳戶說明指出，除非用戶選擇開啟「語音和音訊活動」，否則這項設定預設為關閉，若想關閉該功能步驟如下：

Android：

1、在Android手機或平板電腦上，依序輕觸「設定」應用程式 「Google」「管理您的 Google 帳戶」。

2、輕觸頂端的「資料和隱私權」。

3、在「記錄設定」底下，輕觸「網路和應用程式活動」。

4、取消勾選「包括語音和音訊活動」旁邊的方塊。

iPhone 或 iPad：

1、在iPhone或iPad上開啟Gmail應用程式 。如果未使用 Gmail，請前往 Google 帳戶頁面。

2、依序輕觸右上方的個人資料相片或姓名縮寫到「管理您的 Google 帳戶」。

3、輕觸頂端的「資料和隱私權」。

4、在「記錄設定」底下，輕觸「網路和應用程式活動」。

5、取消勾選「包括語音和音訊活動」旁邊的方塊。

延伸閱讀

▸ 每月給2萬孝親費！ 婆婆嫌少怒嗆媳婦：你這種女人早該踢一邊

▸ 女兒託公公帶…人妻發現1改變急了 真相曝光超傻眼

▸ 母親節老公訂餐廳「帶孩子去陪媽媽」 狠嗆：妳可以自己過…人妻徹底心碎