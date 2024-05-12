人間悲劇！台南男付不出醫藥費出院「家中猝逝」　兒沒錢幫他下葬

▲台南男子因付不出醫藥費出院，在家中猝死也沒錢下葬。（圖／民眾提供）



記者林東良、柯振中／台南報導

台南市發生一起家庭悲劇，62歲的張姓男子身患多種疾病，因為付不出醫藥費被迫出院，11日在家中病逝。不過，因為船員兒子無力負擔喪葬費，只能尋求里長幫助，以簡單的樹葬方式來處理。

據了解，張男患有肝硬化、糖尿病等慢性疾病，家中的妻子失智，全家僅能依靠30多歲兒子跑船的收入度日。不過，張男的兒子跑船收入不穩定，下船後還需要兼差打工，才能勉強餬口。

除了扶養父母以外，張男的兒子還要給在花蓮工作的妻子家用，一家人經濟十分困頓。張男3月間因為病重住院，但因為無力負擔醫藥費，只能由兒子辦理出院，將他接回家休養。

張男回到家以後，沒有家人能夠照顧，跌倒受了重傷，只能躺在家中大、小便失禁。張男的兒子想找社會局的長照資源來分攤，但因為父親未滿65歲，不符資格而無法申請，且因為無法證明父親失能，也沒辦法申請中低收入戶證明。

張男的兒子日前詢問大忠里里長許智雄，若是父親過世、沒錢處理後事該如何是好，許智雄則承諾會盡力處理。沒想到時隔沒幾天，張男就在家中病逝。

許智雄得知消息後，立即與幾位好友聯絡，並且找葬儀社來善後，大家合力湊了幾萬元，用最簡單的樹葬方式，將張男安葬。許智雄也對此感嘆，社會上存在著許多邊緣戶難解的悲劇。