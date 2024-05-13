任期最久教育部長　潘文忠：最遺憾發生校安與霸凌事件

▲立委范雲（左）肯定教育部長潘文忠（右）長達7年多的任期。（圖／記者楊惠琪攝）



記者楊惠琪／台北報導

新內閣將上路，教育部長潘文忠今最後一次到立院教文會進行專案報告，立委關切潘文忠卸任感言。立委羅廷瑋說，潘文忠任期長達7年多，是任期最久的教育部長，堪稱「前無古人，後無來者」。潘文忠說，教育盤根錯節，任內致力對話溝通，不要淪為一言堂，卸任前最掛心剛修訂的《學生輔導法》防制校園霸凌工作， 未來還要再努力。

潘文忠今到立院教文會進行「大學推動國際招生及台灣優華語計畫之執行成效及檢討」專案報告。

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立委陳培瑜肯定潘文忠是懂國教的教育部長，詢問潘文忠任內最有成就感與最遺憾的工作是什麼？潘文忠答詢回應，擔任部長長達2645天，最大挑戰是大疫3年，在中央及地方政府共同努力，各項重大入學考試如期舉行，學生學習也不因疫情而中斷；但關於校園霸凌防制工作，雖然教育部已修訂《學生輔導法》，但仍須投入更多輔導人力與任務分工共同協助學生。

立委羅廷瑋稱潘文忠任期長達7年多，是立憲以來最久的教育部長，堪稱「前無古人，後無來者」，立委范雲也肯定潘文忠任內表現。立委柯志恩也說，儘管潘文忠因「卡管案」短暫下台，後來又回鍋接任，代表深獲高層信任，沒有功勞也有非常大的苦勞，希望潘文忠卸任後，可以繼續發揮國教專業為教育界服務。

立委洪孟楷、萬美玲則關切近日桃園高中生遭同學持剪刀亂剪頭髮霸凌案，加害學生先是「假道歉」，後來竟對被害人提告，質疑學校處理瑕疵，導致整起事件荒腔走板。萬美玲說，該校逾1400名學生卻僅有2名教官，校安出現漏洞。潘文忠表示，教育部已修訂校園霸凌準則，該校已組成調查小組，也有外聘委員參與，會請國教署及桃園市教育局專案列管。