第一次當伴娘「沒幫新郎擦汗」被新娘臭罵！妹子反嗆1句全場讚爆

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自ingimage）



記者朱祖儀／綜合報導

遇到朋友結婚，不少人都會獻上祝福並提供協助。一名女網友透露，先前閨蜜結婚，她特別擔任對方的伴娘，並盡心協助完成遊戲環節。沒想到卻因為她途中沒有主動幫新郎擦汗，被好友臭罵一頓，讓她相當傻眼並反嗆一句話。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，先前第一次擔任伴娘，是在好姐妹的婚禮上，因此她努力一手包辦所有闖關遊戲的東西。但當遊戲結束，大家正在休息補妝的時候，閨蜜突然大罵「看到我先生流汗，你不會主動幫忙擦喔，請妳來幹嘛的！」讓她當場愣住，但也反嗆一句，「好喔，妳下次結婚我再注意」。

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不少網友也看傻，表示「什麼鬼，誰會幫新郎擦汗？到時候被說踰矩怎麼辦，話都她在說。可以放生這個朋友了，妳幫她的忙，她還如此理直氣壯」、「這哪是伴娘，這是在找婢女吧，不用再來往了」、「新郎不會自己擦汗吧？還需要伴娘幫忙」、「伴娘幫新郎擦汗，這畫面超怪的欸，新娘到底在想什麼」。

另外，原PO也透露，那名朋友事後不到半年就離婚了，不少網友笑說「記得她下次結婚的時候，妳可以幫新郎擦汗」、「可以準備下次了」、「妳一語成讖，好開心喔」、「妳下次還要當她的伴娘嗎？」