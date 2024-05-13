　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

張男在社群網站上營造與妻子甜蜜形象，卻因妻子發生口角而狠心殺害妻子、岳母和繼子，並於12日中午遭到逮捕。（圖／翻攝畫面）

▲張男在社群網站上營造與妻子甜蜜形象，卻因妻子發生口角而狠心殺害妻子、岳母和繼子，並於12日中午遭到逮捕。（圖／翻攝畫面）

文／CTWANT

新北市三重區驚傳滅門血案，69歲劉姓女子、30歲陳姓二女兒和3歲外孫11日被發現陳屍住家，陳姓死者的24歲張姓丈夫涉有重嫌，張男則於12日在台中遭到逮捕，而張男與妻子曾多次在社群網站上曬恩愛，更被妻子誇讚「讚嘆老公不干預我的愛好」，如今卻狠心犯下滅門血案，確切案情則仍須釐清。

據了解，陳女與張男結婚，張男則搬進陳女家中居住，與岳母和繼子同住，而劉女還飼養博美犬「糯米」，夫妻倆對牠百般疼愛，時常在社群頁面上貼出與狗兒互動和生活的點滴。

而陳女的頁面上未見與丈夫的合照，但她曾發文表示「讚嘆老公不干預我的愛好」，誇獎丈夫願意讓她「花錢買買買」，不阻止她購買公仔的行為，2人也時常與狗兒嬉戲，看似生活美滿，張男卻對妻子一家痛下殺手。

據悉，張男懷疑妻子出軌，1日深夜先是與陳女爆發激烈口角，一氣之下將她掐死，而張男曾向岳母商借40萬元，他又狠下心來將岳母和繼子相繼殺害，並在伴屍5天後展開逃亡，最終於12日上午在台中遭到逮捕，目前尚在偵訊中，確切案情仍須釐清。

延伸閱讀
三重祖孫3代血案…警否認女婿「坦承犯案」　真相大反轉
燦笑出遊幫阿嬤慶生　三重滅門血案3死者生前天倫樂畫面曝光
三重3祖孫遭「棉被裹屍」　高大成揭對3歲童下手原因

ET快訊
王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」
三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處
快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了　「12月辦婚禮」對象
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵
三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三重女婿殺祖孫3人還找人清魚缸　高大成：證明不知道人死了

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

快訊／竹東老字號冰店大火！整排建物「全面燃燒」　消防緊急搶救

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

三重女婿殺祖孫3人還找人清魚缸　高大成：證明不知道人死了

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

快訊／竹東老字號冰店大火！整排建物「全面燃燒」　消防緊急搶救

酒精殺不死1病毒！醫示警「一人中獎全家分享」

學費太便宜！　日本慶應大學校長提案「漲3倍」挨轟

新一代「MG ZS休旅」現身抓到了！內外更有料　將導入1.5升新油電

夏天好多蟑螂　專家：我都直接捏爆

小孟老師／5月13日星座運勢　雙魚狂飆財富自由

三重女婿殺祖孫3人還找人清魚缸　高大成：證明不知道人死了

好多病毒！　醫也中獎：喉嚨超痛完全失聲

阿富汗山洪爆發315死！塔利班急求援　巴西也陷水患釀135死

夏日必備Bra Top少穿一件更舒適！5款人氣品牌推薦　連Jisoo也愛

王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

社會熱門新聞

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

屏東驚傳銀樓搶案！　歹徒球棒暴打老闆夫婦遭警壓制

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

彰化小姊妹家屬簽放棄急救　2醫院繼續拚

三重滅門案破案關鍵！鷹眼神探揪出兇嫌行蹤

鎖匠破門「進去就有味道」！　媽媽遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門案　大女兒到分局帶走愛犬「糯米」

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

兒涉三重命案逃亡　母接警電話問：狗在哪

更多熱門

相關新聞

掐死祖孫3代！恐怖女婿夜宿拘留室估上午移送

掐死祖孫3代！恐怖女婿夜宿拘留室估上午移送

新北市三重區發生祖孫3代命案，涉嫌殺人的二女婿張姓男子被警方火速查緝到案，初步了解，張男疑因感情問題先殺死妻子，繼而因金錢糾紛殺害岳母。檢方擇期解剖死者釐清死因。

三重滅門案死者一家職業成謎！　無業「每月花4萬」住高級社區

三重滅門案死者一家職業成謎！　無業「每月花4萬」住高級社區

恐怖女婿1人飾2角！拿岳母、妻子手機報平安

恐怖女婿1人飾2角！拿岳母、妻子手機報平安

神明「神救援」！三重警替天行道逮滅門女婿

神明「神救援」！三重警替天行道逮滅門女婿

三重女最後身影曝！與母兒先後1天遭冷血夫掐死

三重女最後身影曝！與母兒先後1天遭冷血夫掐死

關鍵字：

滅門社群網站殺人血案夫妻

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

三重3死豪宅成凶宅　房東損失曝光

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

第一眼看到魚還是貓？超準心測

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面