日式連鎖餐飲員工「滾燙湯鍋砸身上」　家屬淚求助：就醫車資都刁難

▲女員工背部大面積燙傷。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

苗栗某知名日式連鎖餐飲店一名女員工去年工作時，裝有滾燙熱水的大湯鍋突掉落，砸到蹲著理貨的她，造成全身多處嚴重燙傷，至今仍在接受治療。員工家屬昨心痛發文，指控公司對賠償百般刁難，甚至不斷在受害者身上灑鹽，淚求網友推薦律師和議員，「請大家幫高調。」

家屬昨日在Dcard發文提到，去年四月底，妹妹在工作時發生嚴重意外，造成全身多處嚴重燙傷，背部更是2-3度大面積燙傷，至今仍在接受治療，而公司後續的處理態度，加上難看又疼痛的傷疤，讓她承受著極大的壓力。

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原PO強調，在整個事件中，妹妹是零疏失的，「她只是蹲著理貨，就被裝有滾燙熱水的大湯鍋掉落砸到身上，當時電磁爐擺放在不合規定的不鏽鋼架上，煮沸時重心外移，因而發生意外。」

▲家屬求幫高調。（圖／翻攝自Dcard）

歷經多次調解，公司提出願意賠償的金額僅為60萬元，包含半年無法工作的薪資、醫美修復、精神賠償、醫療支出等等，「但其中該給付的薪資就佔28萬，員工為了修復傷口自己還要倒貼？公司無視員工痛苦，只顧砍東砍西砍預算，一開始說負責到底，後來賠償耍賴到底！連就醫車資都斤斤計較不願給付。」

家屬不禁怒道，「實在無法想像一家大企業會這樣對待一個受傷的小員工，我們不知道是不是因為事發之後不吵不鬧，相信公司會好好處理才被這樣無理對待，還是公司認為就是小傷不足掛齒，才會到現在都1年多了，還在跟我們砍賠償的金額，而不是直接擔起應負的責任。」

最後，家屬請求幫高調，直呼「希望頭份的鄉親們，如果有推薦的律師和議員請介紹給我們，既然公司這麼沒有誠意，我們也不用再客氣下去。」