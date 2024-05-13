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寶寶老是反覆感冒　到底是過敏還是體質差？

▲▼寶寶老是反覆感冒，到底是過敏還是體質差？。（圖／業者提供）

圖、文／卡洛塔妮提供

「上一波感冒才剛好，怎麼今天又流鼻水了？」身處育兒階段的媽媽們，對這樣的抱怨一定不陌生。 看著寶寶反覆感冒，有時一咳就是一個月，實在很心疼，好不容易痊癒了，沒幾天又開始哈秋哈秋，真的要問，這到底是過敏還是體質差啊？中醫師表示，其實都有可能，甚至互為因果。

肺腎氣虛的孩子，容易因過敏傷害免疫系統

根據調查，台灣每四個孩子就有一個過敏，其中又以呼吸道過敏佔大宗。過敏的孩子，在中醫眼中屬於肺腎氣虛型，體質相對較弱，他的症狀就是早晚或溫度變化時，容易出現鼻塞、打噴嚏，流鼻水等過敏症狀，久而久之便影響免疫系統，形成容易感染感冒且不易痊癒的體質，變成一種惡性循環。對媽媽和寶寶來說，都非常辛苦。

過敏在西醫領域，也屬於體質問題，沒有特效藥，只能從環境、飲食著手，遠離過敏原，以減少或舒緩過敏的發作。這讓媽媽們不免又要問，體質不好的寶寶，難道沒有改善的機會嗎？

母乳是能強健體質的超級食物，羊奶則能銜接母乳保護力

很多家長提到，長輩常說羊奶顧氣管，改喝羊奶對體質會不會有幫助呢？
全世界的醫生都同意，最能打造強健體質的食物是母乳，母乳不但能避免消化道感染，對呼吸道過敏也有預防的功效，不過並不是每個媽媽都有辦法全母乳哺育，而且寶寶也有換奶的一天，這時候，從中醫典籍到現代科學中醫都推崇的羊奶，羊奶含有的β-酪蛋白，有利於消化酵素進行分解，羊奶在腸胃中行程的凝乳塊也比牛奶細緻，敏感腸胃也能輕鬆消化吸收。

中醫一向認為食物的屬性對體質很重要，而溫補的羊奶是食療聖品，相對於牛奶的濕、寒，羊奶更適合東方寶寶體質，它甘溫無毒，益五臟、補虛寒，正適用於肺腎氣虛型，也就是過敏體質，用羊奶補足肺腎之氣，便可以緩解呼吸道症狀，但改善體質並非一蹴可及，建議長期飲用，例如一歲換奶時，選用羊奶粉作為銜接母乳，或是與母乳混哺，這樣才能達到調整體質的功效。

另一方面，羊奶富含多種珍貴營養素，和母乳一樣含有天然sn-2棕櫚酸， 為了保有更多的營養價值，選用天然原態製程的羊奶粉，減少加工程序，更可以給寶寶保留更多營養，且蛋白質與乳脂分子細緻，無論幼兒或年長者，都容易消化吸收，難怪自古便是體弱人士滋補養身的好補品。想要用更好的營養照顧寶寶嗎？試試羊奶吧！

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