教育部擬「2歲幼兒混齡3歲專班」　教團轟衝擊教學品質

▲全教產質疑現行公幼洗手台等設施，以3至6歲幼童為主，並不適合2歲幼兒使用。（圖／全教產提供）

記者楊惠琪／台北報導

教育部今下午將召開「幼兒教育及照顧法施行細則」修正草案會議，擬開放「3歲專班」尚有餘額者，可招收2歲幼兒入班混齡就讀。全國教育產業總工會發表聲明反對，批評教育部屢踩紅線，之前開放未滿2歲進入2歲專班，現在又要開放未滿3歲進入3歲專班，把教育階段及照護階段的幼童混齡上課，造成教學人員負擔，也不利教學品質。

全教產表示，近年來許多公立幼兒園中大班以「混齡」之名招收到學齡3足歲（小班）的孩子，若再開放未滿3歲幼童進入3歲專班，勢必將降低教學品質，幼兒園老師若將心力都放在2歲的照護上，恐無心力引導中大班的孩子於各領域的發展，對孩子與家長並不公平。

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全教產指出，3歲專班的孩子已進入教育階段，2歲專班則主要是照護功能，以奶瓶加尿布為主軸，兩個階段目標及內涵大異其趣；而且2足歲的師生比與3足歲的師生比截然不同，混齡在一起，將導致原本的幼教老師將非常辛苦，幼教老師的專長應是教學、不是當褓姆，教育部如此急就章地混齡，只為解決2歲專班不足的問題，相當不智。

全教產進一步指出，目前各公立幼兒園的遊樂設施、洗手台等均為適用於3至6歲的孩子，缺乏2歲專班才有的基本配備，甚至溜滑梯等遊樂設施，也不適合2歲的孩子使用。

全教產表示，政府有空間可提供基金會廣辦非營利幼兒園，也應善加利用既有的空間，改建成2歲專班，勿用混齡取代專班的模糊政策，解決2歲專班不足的問題。建議教育部廣增「2歲專班」、並將3歲1：12、2歲1：8的師生比再降低至1：10與1：6，確保教保品質。

對此，教育部國教署表示，今日會議邀集相關團體就教保服務機構3歲專班有餘額時，幼兒於生理年齡滿3歲的當月得進入3歲班就讀，但與會人員認為生理年齡滿3歲幼兒仍在2歲學齡階段，考量其發展成熟度與適應能力、師生人力配比及設施設備倘未能到位滿足其學習需求，恐不利班級經營及教保服務品質，故尚有疑慮，將持續蒐集社會各界意見。

教育部指出，為滿足家長對2歲幼兒托育需求，已加速、加量增設2歲專班，另針對公立幼兒園已滿足3歲至5歲幼兒就學需求者，鼓勵利用既有空間轉型設置2歲專班，所設專班均補助設施設備改善經費，因新設2歲專班而增加教保員的經費也給予補助，並另外提供獎勵措施。





▲全教產質疑現行公幼洗手台等設施，以3至6歲幼童為主，並不適合2歲幼兒使用。（圖／全教產提供）