桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

▲桃園市某高中傳出霸凌事件，女學生對同學連續呼巴掌、亂剪頭髮。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

記者閔文昱／綜合報導

桃園市某高中近日爆出霸凌事件，一名女學生疑似不滿被評論身材、長相，竟在教室內對女同學踹桌、呼巴掌，甚至還持剪刀亂剪對方頭髮，整個過程也被一旁學生拍下，引發社會譁然。對此，市議員黃瓊慧指出，施暴女學生雖有PO文道歉，但事後卻反過來對受害女同學提告，讓她傻眼直呼「這什麼世界啊？」

臉書《黑色豪門企業》7日上傳一段影片，女學生在教室內對另一名同學先是踹翻桌子，隨即連續對女學生呼巴掌，最後對於女學生道歉方式不滿意，甚至持剪刀對女學生亂剪頭髮，不顧女學生尖叫反抗，仍持續以剪刀亂剪頭髮，影片全長2分14秒，只見被害女學生哭喊求饒，但未見同學出面制止。

影片上傳臉書後，引起網友一片撻伐。施暴女學生也在8日PO出道歉文，表示因對方私底下批評她的身材和長相，說了不屬實的事，自己一氣之下就發生了這件事情，「很抱歉，是我不夠理性，沒能妥善處理這件事。我接受大家的批評指教，以後遇到事情會理性溝通、不再衝動，我也從中學習到教訓」。

▲施暴者在IG限動PO道歉文，2天後竟又向被害者提告。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧 桃園觀察日記，點圖可放大，下同）

不過，黃瓊慧卻指出，施暴女學生道歉完，2天後竟向受害女同學提告。她12日晚間在臉書轉述受害女同學姊姊的說法，表示事發當時家人都在國外，不知道妹妹發生什麼狀況，回來後得知妹妹被打成這樣，決定去報警提告，沒想到隔天對方居然也報復性對妹妹提告，讓家人們只能無奈去向警方說明，也因為對方提告，所以雙方根本不可能和解。

受害者姊姊指出，妹妹被同學毆打後，每天暈、每天吐，仔細檢查之後才發現竟然是被打到腦震盪，然而當天圍觀的同學不只影片上看到的3人，而是5人，大家都默默看著妹妹被打、沒人願意發聲，而沒露出的影片是妹妹的頭部直接被推去撞牆，讓家人們看到這幕都不忍掉淚。

▲受害者姊姊指出，妹妹被打到腦震盪。

姊姊透露，妹妹原本有在一個10人群組，被霸凌前一天就被踢群孤立，隔天被霸凌、毆打、剪頭髮、求饒、哭喊的影片，也是被這些妹妹以為曾經的好朋友給外流出去。事後家人想取得影片也被這些人拒絕，是透過學校教官才拿到，如今霸凌者已經被家長帶回自行管教，可是妹妹被打到腦震盪還要被告，「（霸凌者）根本毫無悔意」。

▲受害者姊姊揭露妹妹被霸凌者剪下來的頭髮。

對此，黃瓊慧痛批，被霸凌者已經被打到腦震盪每天都要回診了，竟然還要反省檢討自己哪裡做錯才會被告，「什麼社會安全網啊？根本魚死網破。桃園市教育局，你到現在還沒跟被霸凌者的家長連絡，到底在幹嘛？」同時她也質疑校方在第一時間聲稱雙方已經和解，是在企圖掩蓋消息，令她非常不能接受。