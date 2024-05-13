有辣醬冬粉包、豬五花肉串！　超商最新「5款韓式聯名美食」來了

▲超商聯手人氣韓式料理餐廳「兩班家」推出5款韓式新品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓式料理吃起來！有超商的「現做熟食區 」強勢攜手人氣韓式料理餐廳「兩班家」，聯手推出5款韓式新品，特意以韓式人氣小吃作為主軸，不僅有韓式辣醬冬粉包，包子大口咬下裡頭是辣雜菜粉絲，罪惡爆表，還有辣醬熱狗、豬五花肉串等吃，5月15日起正式開賣。

▲▼新品首推「韓式辣醬冬粉包」。

全家熟食區找來「兩班家」聯名了，一口氣推出5款韓式美食等吃，首推「韓式辣醬冬粉包」，包子內餡是以經典韓式辣醬搭配韓國家常菜雜菜粉絲，大口咬下超滿足，售價35元，而「韓式辣醬熱狗」則選用國產豬肉結合雞肉製成，再把韓式辣醬入料，肉汁裡帶有韓式辣醬的濃郁滋味，好吃到不行，售價38元。

除外還有SOHOT炎選限定的「韓式豬五花肉串」，韓式辣醬與台灣豬五花肉的組合，完美呈現韓式五花肉口感，每串55元，「韓式QQ地瓜麵包」有著擬真地瓜造型，麵包體軟綿有Q度，結合烤地瓜內餡，甜而不膩，售價42元；加碼還有限定小菜「柚香蘿蔔」，柚香醬汁醃製白翠蘿蔔，酸甜爽口、清脆多汁，售價89元，5月15日起正式上市，至6月25日前SOHOT炎選可享任2件8折優惠。

▲萊爾富開賣現泡「泰式奶茶」，至5月28日特大杯只要49元。

另，吃熟食肯定也要搭配飲料喝才滿足，萊爾富即日起也開賣最新「Hi café特大杯泰式奶茶」，特意添加飛燕牌煉乳，結合茶、奶，每一口都超濃郁，趕緊衝嚐鮮；且即日起至5月28日還可搭配指定奶茶特價49元優惠，除了特大杯泰式奶茶之外，特大杯紅茶拿鐵、特大杯黑糖珍珠奶茶以及大杯草莓風味茶歐蕾通通49元爽喝。