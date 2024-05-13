老夫妻膝下無子…千萬遺產全歸娘家妹！夫家兄弟爭產提告討553萬

▲彰化老夫妻相繼過世後，千萬遺產由妻子妹妹繼承，引起夫家兄弟姊妹不滿提告。（示意圖／pixabay）

記者吳佩蓁／彰化報導

彰化一對老夫妻宋男及謝女膝下無子，2014年因宋男罹患糖尿病、中風，身體狀況不佳，夫妻倆於是賣掉新北市住宅，並拿著1000萬餘元賣屋款，搬回彰化老家休養，不料隔年宋男就因病離世，妻子謝女繼承千萬遺產後，便在彰化買房養老，2022年謝女過世後，因膝下無子，名下遺產便由2名妹妹繼承。宋家兄弟得知後不滿哥哥千萬遺產被嫂嫂妹妹拿走，向法院提告追討宋男遺產553萬餘元，遭彰化地方法院駁回。

判決指出，宋男和謝女賣掉新北市住宅後，所得1007萬餘元賣屋款，並將款項存入宋男新店郵局戶頭，夫妻倆便返回彰化定居，並寄居於宋男大哥家中，不料隔年宋男病逝，由於二人膝下無子，所以謝女便把丈夫身故保險金分配給4名兄弟，每人各得11萬餘元。之後謝女用先前二人賣屋的1000萬餘元在彰化購屋養老，不料2022年謝女過世後，因膝下無子，千萬遺產便由2名妹妹繼承。

宋家兄弟主張，當時哥哥逝世後，後事都是由他們兄弟處理，但因嫂嫂任職於彰化縣稅務局，遂由嫂嫂全權處理哥哥遺產繼承事宜，他們並不知道哥哥新店郵局帳戶仍有1007萬餘元遺產，且嫂嫂生前曾與他們口頭協議，將來房子由宋男兄弟的兒子繼承，沒想到因為房子登記在嫂嫂名下，謝女逝世後，遺產就由謝家2名妹妹繼承。

宋家兄弟主張，若依哥哥去世時，留下1007萬賣房款及100萬元定存，共留下1107萬元遺產，依法嫂嫂應分一半，另一半遺產由5名兄弟姐妹均分，一人可繼承110萬餘元，因此向嫂嫂2名妹妹追討553萬餘元的遺產。

而謝家姊妹則辯稱，姊姊並未隱瞞宋男有千萬遺產的事實，宋男去世時，因姊姊膝下無子，為了讓新寡的她安度晚年，宋家兄弟姊妹協議由姊姊單獨1人繼承剩餘全部存款遺產，並簽立分割協議。

彰化地院審理後，根據彰化一信及彰化郵局回函，認定謝女當時提供的分割繼承協議書、郵政儲金存款繼承申請書等都有宋家兄弟等4人簽名及蓋章，且附有原告4人戶籍資料及印鑑證明，且都是由原告等人委託謝女一人辦理繼承，並由謝女單獨取得，認定謝女並無侵權行為，因謝女未隱匿遺產，因此宋家兄弟請求返還不當得利或負損害賠償責任予以駁回。