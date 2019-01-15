台南消防大躍進　期待多時「危險加給加成」15日入袋

▲消防人員冒著生命危險在火場搶救，因公受傷或殉職時有所聞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受到台南市消防人員期待與關心的「危險加給加成」，消防局已完成發放作業，於1月15日匯入消防人員薪資帳戶，每人約2-5千多元不等，完成黃偉哲市長期望，亦算黃偉哲市長及消防局長李明峯在過年前給消防人員一個大紅包，爾後將併入薪資發放。

台南縣市合併後升格六都之一，在消防局局長李明峯帶領下，除在人力、裝備、器材等更新外，最值得消防人員關心的「危險加給加成」，雖每年積極向市府爭取，皆無任何進展；消防局2018年積極規劃辦理，並將計畫提報市府備查，並提列經費，又受到當時市長候選人黃偉哲力挺，奉市府同意將「危險加給加成」在人事費項下列入預算。

因黃偉哲市長上任屬新案件，必須按行政流程作業，消防局局長李明峯亦在獲得留任後積極指示承辦單位審慎、效率盡早處理，因行政程序問題，造成相關加給延遲發放，引起消防人員誤會，消防局表示抱歉。

台南市消防局感謝市長黃偉哲關心本案，並希望能在2019年2月1日前核發完成，如今消防局已完成查處，在1月15日匯入同仁薪資帳戶，完成黃市長期望，亦算黃市長及李局長在過年前給消防人員一個大紅包，爾後將併入薪資發放。

消防局說，「危險加給加成」共分3級：每月增加經費為每5817998元，總共受惠1073名消防人員。第1級外勤繁重分隊5905元；第2級大隊及勤務較低分隊5061元；119執勤台人員4047元；第3級內勤支領危加人員 2698元。