　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

台南消防大躍進　期待多時「危險加給加成」15日入袋

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲消防人員冒著生命危險在火場搶救，因公受傷或殉職時有所聞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲消防人員冒著生命危險在火場搶救，因公受傷或殉職時有所聞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受到台南市消防人員期待與關心的「危險加給加成」，消防局已完成發放作業，於1月15日匯入消防人員薪資帳戶，每人約2-5千多元不等，完成黃偉哲市長期望，亦算黃偉哲市長及消防局長李明峯在過年前給消防人員一個大紅包，爾後將併入薪資發放。

▲消防人員冒著生命危險在火場搶救，因公受傷或殉職時有所聞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南縣市合併後升格六都之一，在消防局局長李明峯帶領下，除在人力、裝備、器材等更新外，最值得消防人員關心的「危險加給加成」，雖每年積極向市府爭取，皆無任何進展；消防局2018年積極規劃辦理，並將計畫提報市府備查，並提列經費，又受到當時市長候選人黃偉哲力挺，奉市府同意將「危險加給加成」在人事費項下列入預算。

▲消防人員冒著生命危險在火場搶救，因公受傷或殉職時有所聞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因黃偉哲市長上任屬新案件，必須按行政流程作業，消防局局長李明峯亦在獲得留任後積極指示承辦單位審慎、效率盡早處理，因行政程序問題，造成相關加給延遲發放，引起消防人員誤會，消防局表示抱歉。

▲消防人員冒著生命危險在火場搶救，因公受傷或殉職時有所聞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局感謝市長黃偉哲關心本案，並希望能在2019年2月1日前核發完成，如今消防局已完成查處，在1月15日匯入同仁薪資帳戶，完成黃市長期望，亦算黃市長及李局長在過年前給消防人員一個大紅包，爾後將併入薪資發放。

消防局說，「危險加給加成」共分3級：每月增加經費為每5817998元，總共受惠1073名消防人員。第1級外勤繁重分隊5905元；第2級大隊及勤務較低分隊5061元；119執勤台人員4047元；第3級內勤支領危加人員 2698元。

ET快訊
快訊／監察院通過彈劾管中閔：「國內兼職」違法
國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽「噁心」
阿弟失業3年財產剩3元！Mei生日卻送他40萬重機「原因太偉

關鍵字：台南,消防,大躍進,危險加給

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

肉圓惡父苦命兒「班上前3名」　英文繪畫、定向越野代校勇奪牌

影／「肉圓惡爸」沒加辣痛打兒！妻怒告傷害　緊急保護令凌晨4點火速通過

影／「閃開！讓專業的來」黑幫怒了　要到社子抓肉圓惡爸

肉圓惡爸「痛打兒」遭私刑正義　律師嘆「一年13萬件家暴」：打得完嗎？

館長「讚網友痛毆」肉圓惡爸！　新北警：非獵巫、私刑正義是不對的

國立大學名教授遭控家暴　妻怒4個月內打7次提告不起訴

台東縣政府招募文化志工　即日起至3月31日止報名

南市安南區公所追討淹水救助金　受災戶跳腳

台南消防大躍進　期待多時「危險加給加成」15日入袋

直擊／電視劇組二戰遺址取景　挺進「暗黑配水池」體降溫10度

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

陳立農手機講一半掉水裡　薛凱琪一看沒事再扔第二次！

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完..

聲林之王生存週記之羅志祥導師履歷CHECK

台東縣政府招募文化志工　即日起至3月31日止報名

南市安南區公所追討淹水救助金　受災戶跳腳

台南消防大躍進　期待多時「危險加給加成」15日入袋

直擊／電視劇組二戰遺址取景　挺進「暗黑配水池」體降溫10度

荔枝未開花前做防治　避免荔枝椿象危害

影／高雄幣安卓上架！iOS等到月底　3夜市掃QR CODE拿10％回饋

市長好！賴清德回台南了「笑著吃蔥肉餅」　鄉親包車接、黃偉哲門口獻花

蘇貞昌院長上任首日　防範非洲豬瘟衝衝衝

藝人陳昭榮捐贈白米21噸　關懷台東弱勢過新年

油菜花可當綠肥又可營造花海景觀　東區分署種子免費提供

台東縣政府招募文化志工　即日起至3月31日止報名

陳喬恩爆結婚！　對象是緋聞傳2年的「他」…本人回應了

中職／藤田学客座投教　林威助盼日式風格幫助潛力投手

比賽拍肉肉！老公喬5分鐘…她隨手「喀擦」5秒完勝　千人認證：一看就餓了

快訊／監察院通過彈劾管中閔：「國內兼職」違法

喚醒內心深處的少女心！粉紅「蕾絲蜜粉」裡面篩網上竟然有蝴蝶

「單手插口袋騎車」綠燈10秒被擊落　騎士跪姿跌坐又彈起來

面臨困難挑戰　SpaceX宣布裁員10%

卸任後第1天　賴清德傳圓臉、M字瀏海舊照給蕭美琴

求親民黨團多幫忙　蘇貞昌「哇第二次做了啦、是內行不是外行」

地方熱門新聞

賴清德回台南了！鄉親包車接回家

陳昭榮捐贈白米21噸　關懷台東..

台南市智慧路邊停車格　明年啟用

異常流感疫苗　台南全數停用回收

高雄幣安卓上架！　iOS等到月..

觀宏專案　查獲越南妹來台賣淫

二戰遺址　挺進冰涼配水池

5月嬰轉送台大　母求禮讓救護車

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

台大森林研究所女高材生 錄取..

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

義籍五口出遊尋車不著　警30分..

蘇貞昌防範非洲豬瘟衝衝衝

油菜花綠肥　農糧署免費提供種子

更多熱門

相關新聞

賴清德回台南了！鄉親包車接回家

賴神回來了！前行政院長賴清德14日完成交接，揮別行政院，台南鄉親包遊覽車北上接他返鄉，約晚上6時30分左右抵達住家巷口，市長黃偉哲率昔日賴市府團隊官員在路邊等候，上前獻花致意，立委參選人郭國文也特別送上蔥肉餅跟珍珠奶茶，賴笑著道謝，直說好吃「懷念的台南的滋味」。

台南海巡隊　1天取締3起漁業違規

3年拆1,786件違建　神探傳承朱全部拆光

陳筱諭退黨　登記參選台南立委

漁船機械故障　兩地海巡合力戒護

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

即肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

孫安佐4天破百萬變宅王！狄鶯終於出聲

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆看姊弟吵翻

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

外國人逛士林夜市　買小袋水果400元飛走

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

吳宗憲名車「停車場被撞爛」！砰一聲30萬飛了

加國男走私毒品　陸重審判死

國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽噁心

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

《皓鑭傳》「1周8集」首播日曝光

更多

最夯影音

更多

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面